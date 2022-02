BASF-Discounter mit 9% Chance und 12% Abschlag

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Nach ihrem 12-Monatshoch vom 7. April 2021 bei 72,88 Euro ging es mit der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) trotz guter Geschäftszahlen bis zum 30. November 2021 auf bis zu 57,06 Euro nach unten. Nach einer kurz anhaltenden Seitwärtsbewegung startete die Aktie nach der Ankündigung des Unternehmens, bis Ende 2023 wegen der positiven Geschäftsentwicklung eigene Aktien im Gegenwert von drei Milliarden Euro - maximal 91,8 Millionen Aktien - zurückzukaufen, eine steile Aufwärtsbewegung, die den Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 68,20 Euro ansteigen ließ.

In den neuesten Expertenanalyse wird die nach wie vor als stark unterbewertet eingeschätzte BASF-Aktie mit Kurszielen von bis zu 110 Euro (Bernstein Research) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft.

Die Anlage-Idee: Für Anleger, die der BASF-Aktie bis zum Jahresende 2022 eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutrauen, die aber auch bei einem Kursrückgang der Aktie positive Rendite erwirtschaften wollen, könnten als Alternative zum Aktienkauf eine Investition in Discount-Zertifikate interessant sein.

Discount-Zertifikate ermöglichen den verbilligten Einstieg in die Aktie und reduzieren das Risiko des direkten Aktienkaufs. Andererseits ist das Renditepotenzial der Discount-Zertifikate im Gegensatz zum unlimitierten Gewinnpotenzial des Aktieninvestments limitiert.

Die Funktionsweise: Wenn die BASF-Aktie am Bewertungstag des Zertifikates auf oder oberhalb des Caps, der den höchsten Auszahlungsbetrag des Zertifikates definiert, notiert, dann wird das Discount-Zertifikat am Laufzeitende mit seinem Höchstbetrag von 65 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim Morgan Stanley-Discount-Zertifikat (ISIN: DE000MA6UHE5) auf die BASF-Aktie befindet sich der Cap bei 65 Euro. Bewertungstag ist der 16. Dezember 2022, am 23. Dezember 2022 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim BASF-Aktienkurs von 68,20 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 59,79 Euro kaufen. Das Zertifikat ist somit um 12,33 Prozent billiger als die Aktie zu bekommen.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 59,79 Euro kaufen können, ermöglicht es in den nächsten elf Monaten einen Bruttoertrag von 8,71 Prozent (=10,40 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs am Bewertungstag oberhalb des Caps von 65 Euro befindet.

Die Risiken: Notiert die BASF-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 65 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates festgestellt, also unterhalb von 59,79 Euro, dann wird das Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Anlageprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek