BASF-Discount-Puts mit 29%-Chance unterhalb von 85€

Der Kurs der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) rutschte am vergangenen Freitag nach der Veröffentlichung der unter den Erwartungen liegenden Quartalszahlen mit mehr als 3 Prozent ins Minus. Obwohl die Kursziele für die BASF-Aktie in den jüngsten Analysen teilweise reduziert wurden, empfiehlt die Mehrheit der Experten die Aktie nach wie vor zum Kauf.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das Erholungspotenzial der BASF-Aktie derzeit begrenzt sein sollte, die aber auch im Falle eines leichten Kursanstieges positive Rendite erzielen wollen, könnte die Investition in Discount-Puts interessant sein, die auch bei einem stagnierenden oder leicht steigenden Aktienkurs positive Rendite abwerfen werden.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 95 Euro

Der HVB-Discount-Put auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 95 Euro, Cap bei 90 Euro, BV 1, Bewertungstag 19.12.18, ISIN: DE000HW4W168, wurde beim BASF-Aktienkurs von 82,34 Euro mit 4,43 – 4,46 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps von 90 Euro notiert, dann wird der Discount-Put mit der Differenz zwischen dem Basispreis und dem Cap, im vorliegenden Fall mit 5 Euro zurückbezahlt. Somit ermöglicht der Schein in etwas weniger als 5 Monaten einen Ertrag von 12,11 Prozent, was einer Jahresrendite von 28,50 Prozent entspricht.

Notiert die BASF-Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der am Bewertungstag ermittelte Aktienkurs vom Basispreis subtrahiert wird. Notiert die BASF-Aktie an diesem Tag beispielsweise bei 90,54 Euro, dann wird der Schein mit seinem aktuellen Kaufkurs von 4,46 Euro zurückbezahlt. Oberhalb von 95 Euro wird der Discount-Put wertlos verfallen.

Discount-Put-Optionsschein mit Basispreis bei 90 Euro

Für Anleger mit der Marktmeinung, dass die BASF-Aktie in knapp 5 Monaten unterhalb von 85 Euro notieren wird, könnte der Société Générale-Discount-Put mit Basispreis bei 90 Euro, Cap bei 85 Euro, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000ST23M63, interessant sein, der unter den geschilderten Marktbedingungen mit 3,86 – 3,87 Euro gehandelt wurde. Dieser Schein wird am Laufzeitende mit 5 Euro zurückbezahlt, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag unterhalb des Caps notiert. Deshalb ermöglicht dieser Discount-Put eine Renditechance von 29,20 Prozent (=54 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs auch am 21.12.18 unterhalb von 85 Euro aufhält.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek