BASF-Discount-Calls mit 45% Seitwärtschance in zwei Monaten

Nachdem sich BASF-Aktie nach ihrem Jahrestief bei 47,23 Euro vom März 2022 stabilisieren konnte, wurde sie danach innerhalb einer Bandbreite von 49 bis 56 Euro gehandelt. Die Veröffentlichung der über den Analystenerwartungen liegenden Quartalszahlen verhalfen dem Aktienkurs am 11.4.22 zu einem kurzfristigen Kursanstieg, der in weiterer Folge im allgemein schwachen Börsenumfeld bald wieder neutralisiert wurde. Erfüllen sich die Prognosen jener Experten, die die BASF-Aktie mit Kurszielen von bis zu 108 Euro (Bernstein Research) zum Kauf empfehlen, dann könnte sich die Aktie in den nächsten Monaten halbwegs stabil entwickeln.

In diesem Fall könnte sich eine Investition in Discount-Calls bezahlt machen. Im Gegensatz zu „normalen“ Call-Optionsscheinen, die naturgemäß nur bei einem steigenden Aktienkurs Gewinne abwerfen, können Anleger mit Discount-Calls auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs positive Renditen erwirtschaften.

Discount-Call mit Cap bei 45 Euro

Der DZ Bank-Discount-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 40 Euro, Cap bei 45 Euro, BV 0,1, Bewertungstag 17.6.22, ISIN: DE000DV18KM1, wurde beim Aktienkurs von 51,13 Euro mit 0,41 – 0,43 Euro gehandelt. Wenn die Aktie am 17.6.22 auf oder oberhalb des Caps notiert, dann wird der Discount-Call mit der Differenz zwischen dem Cap und dem Basispreis (45 Cap – 40 Basispreis), unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses mit 0,50 Euro zurückbezahlt.

Deshalb ermöglicht dieser Schein in zwei Monaten bei einem bis zu 11,99-prozentigen Kursrückgang der Aktie die Chance auf einen Ertrag von 16,28 Prozent (=90 Prozent pro Jahr). Notiert die Aktie am Bewertungstag zwischen dem Basispreis und dem Cap, dann errechnet sich der Rückzahlungsbetrag, indem der Basispreis vom dann aktuellen Aktienkurs subtrahiert wird. Bei einem Aktienkurs von angenommenen 48 Euro wird der Schein mit 0,30 Euro zurückbezahlt, unterhalb von 40 Euro wird er wertlos verfallen.

Discount-Call mit Cap bei 50 Euro

Der wegen seines höheren Basispreises und Caps mit einem höheren Risiko versehene BNP Paribas-Discount-Call mit Basispreis bei 42 Euro, Cap bei 50 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.6.22, ISIN: DE000PD367W6, wurde beim Aktienkurs von 51,13 Euro mit 5,49 – 5,52 Euro taxiert.

Dieser Schein ermöglicht zwei Monaten eine Rendite von 44,93 Prozent, wenn die BASF-Aktie am 17.6.22 auf oder oberhalb des Caps von 50 Euro notiert.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek