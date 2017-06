BASF (Daily) - Belastungsprobe bietet Einstiegschance

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":



















BASF (Daily)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?





HSBC Trinkaus

& Burkhardt AG



Derivatives Public Distribution



Königsallee 21-23



40212 Düsseldorf



kostenlose Infoline: 0800/4000 910



Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)



Hotline für Berater: 0211/910-4722



Fax: 0211/910-91936



Homepage: www.hsbc-zertifikate.de



E-Mail: zertifikate@hsbc.de





Die Korrektur seit Anfang April hat deutliche Spuren im Kursverlauf der BASF-Aktiehinterlassen. So signalisiert der „HSBC Trendkompass“ aktuell eine schwierige Marktphase,indem die Relative Stärke (Levy) als auch das Momentum der letzten vier Wochen kleiner1 ist. Dennoch ist der Chemietitel derzeit einen Blick wert, denn die jüngste Konsolidierungbrachte einen nahezu idealtypischen Test der Haltezone aus dem Aufwärtstrend seitFebruar 2016 und der 200-Tages-Linie (akt. bei 85,03 EUR bzw. 84,31 EUR). Dank derweißen Kerze vom vergangenen Freitag, welche die Rückkehr in den beschriebenen Haussetrendbrachte, dürften sich die Bullen nicht kampflos geschlagen geben, zumal der RSI jüngstein neues Einstiegssignal generiert hat und seinen kurzfristigen Abwärtstrend brechenkonnte. In der Summe markieren die horizontalen Hürden bei rund 86 EUR ein erstesEtappenziel. Perspektivisch sollte aber die Kurslücke vom 15. Mai (88,48 EUR zu 88,96EUR) geschlossen werden. Die Bedeutung dieser Widerstandszone wird noch zusätzlichdurch die 38-Tages-Glättung (akt. bei 88,34 EUR) untermauert. Als enge Absicherungauf der Unterseite bietet sich indes der o. g. langfristige gleitende Durchschnittan.