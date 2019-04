BASF-Calls mit hohen Chance bei Erreichen des Kursziels

Laut Ansicht von www.godmode-trader.de befindet sich die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) seit Monaten in einer guten Verfassung. Nachdem die Aktie am 10.12.18 bei 57,35 Euro ein Tief verzeichnete, gelang ihr im April 2019 ein Ausbruch aus dem seit Januar 2018 andauernden Abwärtstrend. Beim Widerstand von 74,54 Euro begab sich die Aktie in eine Konsolidierung, die noch immer anhält. Idealerweise geht die Aktie jetzt noch auf 70,82 Euro zurück, um danach wieder auf den bei 74,547 Euro liegenden Widerstand anzusteigen. Bei einem Ausbruch über diese Marke eröffnet sich Steigerungspotenzial auf bis zu 78,97 Euro. Unterhalb von 68,84 Euro würde sich das Chartbild allerdings wieder eintrüben.

Kann die Aktie innerhalb der nächsten zwei Monate den Widerstand überwinden, um danach auf 78,97 Euro zuzulegen, dann werden Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Erträge erzielen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 75 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 75 Euro, Bewertungstag 20.9.19, BV 0,1, ISIN: DE000GA4KQQ4, wurde beim BASF-Aktienkurs von 72,20 Euro mit 0,157 – 0,162 Euro gehandelt.

Kann sich der Kurs der BASF-Aktie in spätestens zwei Monaten auf 78,97 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 0,45 Euro (+178 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 68,5737 Euro

Der J.P.Morgan-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 68,5737 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000JP80GB1, wurde beim Aktienkurs von 72,20 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro taxiert.

Steigt der Kurs der BASF-Aktie in den nächsten Wochen auf 78,97 Euro an, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,03 Euro (+164 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 64,497 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 64,497 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000ST89MU3, wurde beim BASF-Aktienkurs von 72,20 Euro mit 0,77 – 0,78 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 78,97 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,44 Euro (+85 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek