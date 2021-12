BASF-Calls mit 97%-Chance bei Kurserholung auf 63 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Kurs der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) befindet sich seit dem Jahreshoch vom 7.4.21 bei 72,88 Euro im Sinkflug, der am 30.11.21 bei 57,06 Euro seinen vorläufigen Tiefpunkt fand. Danach konnte sich die als stark unterbewertet eingestufte Aktie stabilisieren und bis zum 7.12.21 auf bis zu 61,58 Euro zulegen. Im frühen Handel des 10.12.21 wurde die BASF-Aktie knapp unterhalb von 60 Euro gehandelt.

Wegen der Unterbewertung der Aktie hoben die Experten von Kepler Cheuvreux in der neuesten Analyse das Kursziel von 94 auf 100 Euro an und bekräftigten die Kaufempfehlung für die Aktie. Kann sich die BASF-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau von 63 Euro (dort notierte die Aktie zuletzt am 23.11.21) erholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 60 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis 60 Euro, Bewertungstag 14.2.22, BV 0,1, ISIN: CH1145196262, wurde beim BASF-Aktienkurs von 59,88 Euro mit 0,22 – 0,23 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 63 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,36 Euro (+57 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 57,088 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 57,088 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA382U5, wurde beim BASF-Kurs von 59,88 Euro mit 0,29 – 0,30 Euro taxiert.

Wenn die BASF-Aktie auf 63 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,59 Euro (+97 Prozent) erhöhen – sofern die BASF-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 55,173 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 55,173 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH6JYS3, wurde beim BASF-Kurs von 59,88 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 63 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,78 Euro (+56 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktien oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.



Walter Kozubek