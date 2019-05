BASF: Aufwärtstrend intakt

Die Dividende von BASF wurde am vergangenen Freitag um 10 Cent auf 3,20 Euro erhöht, obwohl es einen Gewinnrückgang zu verzeichnen gab. Weiters besteht trotz Rücksetzers vom 6. Mai weiter Fantasie nach oben.

Vergleicht man die wirtschaftliche Entwicklung von Bayer und Dow-Dupont mit der von BASF, dann kommt die behutsame Führung des Managements von BASF bei den Aktionären sehr gut an. Im Gegensatz zu den beiden Konkurrenten konnte BASF seit der Fusionswelle Ende 2015 seinen Wert halten. Das Schicksal von Bayer mit seiner Einbuße des Börsenwertes von rund 50% ist hinlänglich bekannt und auch DowDupont musste 10% Federn lassen.

Fundamental weist die Aktie ein KGV (2019e) von 12,30 und eine aktuelle Dividendenrendite von 4,81% aus.

Technisch befindet sich BASF nach dem Abwärtstrend im vergangenen Jahr 2018 wieder in einer bullischen Phase. Seit der Bodenbildung um die Jahreswende 2018/19 ist der Aufwärtstrend trotz des overnight gap am 6. Mai 2019 noch immer intakt. An diesem Tag reagierte der Wert auf die Twitter-Drohung in Richtung China, abgegeben von Donald Trump im Dauerbrenner Handelsstreit. Aus dieser thematischen Ecke können sich immer wieder Auslöser für Kurseinbrüche ergeben, aber auch Nachrichten für eine Aufwärtsdynamik sind nicht ausgeschlossen. Ohne diesen Tweet wäre der Kurs wahrscheinlich auf 74 Euro gestiegen. So muss man auch auf Rücksetzer in die Region von 58 Euro gefasst sein. In der Annahme eines bullischen Szenarios kann man aber langfristig vom Überwinden der 74 Euro Marke ausgehen. Trotzdem ist eine Absicherung durch eine stop-loss-Order bei 64 Euro anzuraten.

BASF (Tageschart in Euro)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 72 // 74 Euro Unterstützungen: 66 // 58 Euro

Fazit

Der Einfluss auf die BASF-Aktie durch ein negatives Trump-Tweet am vergangenen Wochenende scheint verdaut, dadurch ist mittel- bis langfristig der Weg bis auf 74 Euro frei.

Nachdem die Aktie ein Beta von rund 1,00 hat, empfiehlt es sich, den Hebel höher anzusetzen. Der Mini Future Long (WKN CP43H5) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 6,42 von einem steigenden Kurs der BASF-Aktie zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 8,56 Euro (12,90 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 63 Euro an. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 0,65 Euro der bei steigenden Kursen stetig nachgezogen werden sollte. Das mittelfristige Ziel könnte bei 74 Euro liegen (1,75 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 2,1 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: CP43H5

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,04 - 1,06 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 56,50 Euro

Basiswert: BASF KO-Schwelle: 57,94 Euro

akt. Kurs Basiswert: 67,01 Euro Laufzeit: Open End

Kursziel: 1,75 Euro Hebel: 6,42

Kurschance:

Quelle: Citigroup

