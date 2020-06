BASF – Analyst wacht auf

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Um schlappe 21 Euro haben die Experten von Jefferies das Kursziel bei BASF erhöht. Deutschland gerät wohl zunehmend wieder in den Fokus der Investoren, was man auch an der schönen Überperformance des DAX in den vergangenen Tagen sehen kann. Die Argumente für eine weitere Rally finden wir allerdings nicht überzeugend, denn eine Erholung der Zykliker dürfte langsam eingepreist sein. Wir analysieren die Lage am Aktienmarkt täglich für Sie im Börsendienst. Unser Tradingdepot liegt wieder knapp 20 Prozent im Plus. Auf BASF würden wir derzeit eher einen defensiven Discounter wählen, zum Beispiel VP2EDH.

Das Analysehaus Jefferies hat BASF von “Hold” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 66 Euro angehoben. Da sich die Investitionen in die medizinische Infrastruktur beschleunigen, die Therapiemöglichkeiten größer werden und Impfstoffe in klinische Studien übergehen, dürfte das Risiko neuer Ausgangssperren in der Corona-Krise nachlassen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das klassische Drehbuch mit einer zyklischen Rally in der Chemiebranche in den ersten zwei bis drei Quartalen der Erholung scheine jetzt immer wahrscheinlicher zu werden.