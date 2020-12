BASF-Aktie steigt

1. Cure Vac (WKN: A2P71U)

Weiter gefragt unter Anlegern sind die Impfstoff-Werte. Ganz vorne dabei ist an diesem Handelstag die Aktie des Tübinger Unternehmens CureVac. Für das Unternehmen geht es zum Mittag um über 8% nach oben. .

2. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Ein weiterer Dauergast in den Depots der Anleger: BioNTech. Unter hohen Umsätzen gewinnt auch das Mainzer Unternehmen um 1,7%. Das Unternehmen, das in der Impfstoff-Forschung mit dem Pharma-Konzern Pfizer zusammenarbeitet, steht mit 108 Euro auf einem neuen Allzeithoch.



3. BASF (WKN: BASF11)

Ebenfalls beliebt unter Stuttgarter Anlegern sind heute die Papiere des Chemie-Riesen BASF. Das Ludwigshafener Unternehmen musste dieses Jahr zwar herbe Kursverluste hinnehmen; doch positive Analysten-Einschätzungen treiben die Aktie heute wieder gen Norden. Das Papier notiert um 3,2% fester. Somit ist das Vorkrisen-Niveau aus dem Februar schon wieder erreicht.