BASF-Aktie kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leserinnen und Leser,

das sieht man selten. In einer gemeinsamen Kaufaktion haben 12 Insider am 07.05.18 die BASF-Aktie gekauft. Das Kaufvolumen fiel an diesem Tag sehr unterschiedlich aus. Es reicht von 6494 bis 270000 Euro. Man kann deshalb annehmen, dass die Insider in Abstimmung untereinander, relativ spontan die Aktien eingekauft haben. Nicht jeder hatte zu dem Zeitpunkt hohe Liquidität zur Verfügung.

Am 9. Mai gab es eine Dividendenausschüttung von etwas mehr als 3%. Man könnte annehmen, dass die hohe Dividende ein Grund für die zahlreichen Insiderkäufe wäre. Das passt jedoch nicht, weil der Stichtag am 4. Mai war. Eine Dividendenberechtigung gab es nur, wenn die Aktie vor dem Termin im Depot war.

Die jüngsten BASF-Quartalszahlen fielen gut aus und die 2018er-Jahresprognose wurde bestätigt. BASF-Chef Kurt Bock wird demnächst seinen Posten aufgeben, und an das Vorstandsmitglied Martin Brudermüller übergeben. Neue Chefs definieren gerne neue und ehrgeizige Ziele. Vielleicht gibt es in den nächsten Monaten überraschende BASF-Meldungen, die den Kurs in neue Höhen heben.





Als Insider-Trades (auch: Directors’ Dealings) werden Wertpapiergeschäfte von Managern börsennotierter Unternehmen bezeichnet. Die entsprechende Transaktion muss innerhalb von fünf Werktagen bei der BaFin gemeldet werden. Insider-Trades gelten nicht als “Insider-Handel”, und sind nicht strafbar.

Hinweise: Für einen Trader kann sich der Kauf/Verkauf der Aktie lohnen, wenn zeitnah ein technisches Signal folgt. Üblicherweise haben Insider einen genauen Einblick in die Geschäftsbereiche. Sie können daher besser abschätzen, ob sich das Unternehmen sich positiv oder negativ entwickeln wird.

Der Chart zeigt Ihnen die jüngsten Transaktionen.

Ein Pfeil nach oben bedeutet: Kauf

Ein Pfeil nach unten bedeutet: Verkauf

Bild: Tages-Chart der BASF-Aktie [WKN BASF11] mit Insider-Transaktionen. Das Timing in der Vergangenheit war gut gewählt.







Technische Ausgangssituation der BASF-Aktie

Die Aktie von BASF bewegt sich seit Jahren in einem volatilen Seitwärtsmarkt. Im oberen Chart sehen Sie die Verknüpfung aus Kurstrend und Volumentrend. Seit Mai ist die BASF Aktie in einem bullishen Modus. Der Volumentrend sieht im Gesamtbild sogar noch bullisher aus als der Kursverlauf. Deshalb wäre ein Anstieg bis 96 Euro ohne weiteres möglich. Die Anzeichen für ein neues zyklisches Hoch sind deshalb gut.

Der kritische Bereich beginnt unterhalb von 80 Euro. Ich gehe davon aus, dass sich unterhalb von 80 Euro viele Stoppkurse befinden. Ein Unterbieten dieses Niveaus würde, vermutlich zu einer kurzen aber heftigen Abwärtswelle führen.





Viel Erfolg wünscht Ihnen

Christian Lukas





www.Trading-Ideen.de





P.S. Jetzt neu: Das Wikifolio „Trendbulle“

Auf Basis der Kombination von Kurs- und Volumentrend entdecken wir die trendstabilsten Aktien. Unsere Trendraketen sorgen mit einem statistischen Vorteil für Börsenerfolg. Das Projekt hat gerade erst begonnen und sie können gleich dabei sein. Melden Sie sich als Follower an, und merken Sie das Wikifolio vor. So können Sie alle Positionen verfolgen.