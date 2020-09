BASF-Aktie – Wozu Sie Bank-Analysen nutzen können!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Bank-Analysten sind auch nur Menschen! Und verschätzen sich auch durchaus einmal! Entweder sind die zugrunde liegenden Modelle nicht immer stichhaltig, die Methodik passt nicht zum Marktgeschehen oder der Analyst hat einfach Pech und die Daten des Unternehmens stimmen nicht. Krasses Beispiel für letzteren Umstand von teils völlig daneben liegenden Fundamentalanalysten die Wirecard-Aktie! Doch der Anleger tut gut daran, die jeweiligen Bank-Analysen zu kennen! Denn die Gesamtheit der Analystenschar spiegelt mit den jeweiligen Anlageempfehlungen und Kurszielen eine Stimmungslage wider!

So kann der Anleger in der Regel von einer guten Chance bei Aktien ausgehen, sofern die Kursziele der Mehrheit der Analysten deutlich über dem jeweiligen Kurs notiert – und eher von einer verhaltenen bis schwachen Kursreaktion ausgehen, sofern eben die Mehrheit der fundamental orientierten Analysten skeptisch bis neutral oder gar auf verkaufen für eine Aktie eingestellt ist. Denn die diversen Studien und Analysen stellen die Banken ihren Großkunden zur Verfügung – und mangels eigenem Research handeln diese Fonds, Vermögensverwalter etc. entsprechend den Empfehlungen der Banken!

Betrachtet man nun die Empfehlungen der Bank-Analysten für die BASF-Aktie, dann scheint der Weg nach oben verbaut – nach unten jedoch auch unterstützt. Die BASF-Aktie notiert gegenwärtig bei 55 Euro. Fundamental-Analysten sehen den Wert zwischen rund 65 Euro (Deutsche Bank, buy) bis 50 Euro (JPMorgan, neutral). Dazwischen liegen die UBS mit Kursziel 56 Euro (neutral), die DZ Bank mit 59 Euro (kaufen), Goldman Sachs mit 52 Euro (neutral). Der Durchschnittswert dieser Kursziele seit Ende Juli kann mit 56,40 Euro angegeben werden. Somit dürften kurzfristig Erholungen in Richtung des Tops vom Juni eher auf Widerstand treffen und Rücksetzer bis an die 50 Euro-Marke auf Unterstützung stoßen.

