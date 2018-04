Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Paris (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Marke von 84,85 EUR auf der Wunschliste - Chartanalyse

Die Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) markierte am 19. Januar 2018 ein Allzeithoch bei 98,80 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.

Danach sei die BASF-Aktie massiv unter Druck geraten und sogar unter den flachen Aufwärtstrend seit Juli 2017 gefallen. Am 26. März 2018 habe der Wert ein Tief bei 80,16 EUR markiert. Danach habe er sich einige Tage in einem kleinen Dreieck weiter bewegt. Am 5. April sei die Aktie aus diesem Dreieck nach oben ausgebrochen, habe damit auch wieder über den gebrochenen Aufwärtstrend angezogen. Nach einem Hoch bei 84,85 EUR habe BASF noch einmal an das Dreieck zurückgesetzt. Inzwischen notiere die BASF-Aktie wieder an diesem.

Gelinge BASF ein Ausbruch über 84,85 EUR, dann bestehe eine gute Chance auf eine weitere Erholung in Richtung 88,11 EUR und damit in den Bereich des Abwärtstrends seit Januar 2018. Sollte BASF allerdings unter 82,53 EUR abfallen, würde eine weitere Verkaufswelle in Richtung 80,16 und 78,97 EUR drohen. (Analyse vom 17.04.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten unter folgendem Link.

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (17.04.2018/ac/a/d)