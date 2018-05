BASF-Aktie: Gute Nachricht - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":



Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.



Der Ludwigshafener Konzern habe weitere Konkurrenz im Wettbieten um einige Bayer-Sparten, welche die Leverkusener für die Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto abstoßen müssten, erhalten. So habe die Einbecker KWS SAAT AG nun Ansprüche auf diese Geschäfte gemeldet. Die EU-Wettbewerbshüter hätten aber bereits klar Position ergriffen und würden BASF als einen geeigneten Käufer für die Saatgutsparten der Bayer AG sehen.



"Der Aktionär" bleibt für die BASF-Aktie optimistisch gestimmt. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den global stark aufgestellten Chemieriesen seien nach wie vor gut. Anleger können daher weiter an Bord bleiben, der Stoppkurs sollte bei 75 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.05.2018)









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:85,46 EUR +0,21% (30.05.2018, 12:08)Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:85,44 EUR +0,28% (30.05.2018, 12:23)ISIN BASF-Aktie:DE000BASF111WKN BASF-Aktie:BASF11Ticker-Symbol BASF-Aktie:BASNASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:BFFAFBASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com . (30.05.2018/ac/a/d)