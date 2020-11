BASF - Absolute Long Rakete!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":









BASF: BAS // ISIN: DE000BASF111

Im dritten Quartal konnten die Ludwigshafener ihr EBIT gegenüber dem Vorquartal steigern. Auch deshalb verfolgt BASF weiterhin ein $10 Mrd.-Projekt in China, das sowohl petrochemische Anlagen wie auch die Produktion von Materialien für Batterien umfasst. Unser Primärszenario für die Aktie liegt hier klar vorne.

Primärszenario // 75%

Jetzt wird es spannend. Die Aktie hat bereits den im Chart hinterlegten Zielbereich zwischen €45.980 und €41.590 getestet. Wir gehen davon aus, dass die Aktie nun in den Zielbereich eintauchen wird, um dabei im Bereich von €44 wieder eine Wende nach Norden zu beginnen. In dieser Region sollte das Tief der laufenden Welle von [i] nach [ii] (im Chart in Lila) abgearbeitet werden. Damit wäre die Bereinigung soweit fortgeschritten, dass wir von einem rasanten Aufstieg ausgehen, bei dem die Aktie die Widerstände von €51.805 genauso durchbricht wie auch denjenigen von €58.40. Damit wäre der weitere Höhenflug aber noch nicht beendet. Vielmehr sollten dann Notierungen von €65 in Reichweite liegen.

FAZIT

Die Aktie hat, wie von uns erwartet, den Zielbereich im Chart bereits getestet. Wenn der Titel hier weiter eintaucht, werden wir ein Buy-and-Hold prüfen, denn die Aussichten für einen rasanten Ausbruch nach oben sehen wir derzeit bei 75%. Dabei dürfte die Aktie den Widerstand bei €58.40 durchbrechen und weiter nach oben durchziehen. Für den Fall, dass die Aktie ihre Vitamine nicht genommen hat und einen Schwächeanfall erleidet, ist mit einem Sturzflug des Titels zu rechnen, bei dem sogar das Tief vom März 2020 nochmals getestet werden dürfte. Allerdings stehen die Chancen für einen derartigen Einbruch derzeit bei nur 25%. Dennoch müssen wir auch diese Variante weiter für Sie beobachten.

