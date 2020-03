BANKENKRISE - Warum unsere Bankguthaben in Gefahr sind!

Euro Stoxx Banks - Handelskriege, Konjunktursorgen, Öl-Preis Verfall und eine anstehende Globale Pandemie. Der immer wieder hervorgehobene Euro Stoxx Banks Index hält diesem Druck nicht stand und unterschreitet die Marke von 80 Punkten.

Mehrfach wurde befürchtet, dass dies die Krenschmelze der Europäischen Banken einläuten wird, wovon viele italienische Kandidaten nicht mehr weit entfernt sind. Im Kampf gegen die Folgen der Corona Epidemie und einer ohnehin angeschlagenen Wirtschaft greift die italienische Regierung zu radikalen Mitteln und plant die Zahlung von Hypothekenzinsen für Privatkunden und Firmen zu Stunden.

Breitet sich die Krise noch weiter aus, könnten sinkende Erträge, ausfallende Kredite und die Geldpolitik der Notenbank die Situation verschärfen. Insbesondere kleine, italienische Geldhäuser wären dann betroffen.

Auch Deutschland ist hier nicht außen vor. Tatsächlich sind Deutsche/Europäische Banken viel verwundbarer als ihre US-Konkurrenten. Während sich in “Trump Country“ Unternehmen in hohem Maße am Finanzmarkt finanzieren, leihen sich Firmen in Europa ihr Geld meist von ihrer Bank.

Aufgrund dieses engen Bandes zwischen Real- und Finanzwirtschaft kann hier eine schwere Rezession gefolgt von umfangreichen Insolvenzen leicht auch zur Bankenkrise werden.

Dies würde bei den ohnehin angeschlagenen Deutschen Banken direkt ins Munitionslager treffen. Die Commerzbank, die in Deutschland als größter Mittelstandsfinanzierer gilt, leidet seit Jahren unter ihrer geringen Profitabilität und hat somit bereits selbst genügend Probleme. Auch die Unicredit hat über die letzten Monate 40% Aktienwert verloren.

Während zunehmend der Ausfall von Krediten zu befürchten ist, könnte die Notenbank mit dem Versuch das Feuer durch weitere Zinssenkungen zu löschen, selbst zum Brandbeschleuniger werden. Hierdurch würden die ohnehin geringen Margen für Finanzhäuser noch mehr geschmälert und somit deren Profitabilität weiter verringert werden.

FAZIT

Der aktuelle REPO Markt (über Nacht Kredite zwischen Banken) kann in einem kritischen Zustand gesehen werden, da sich die Banken gegenseitig misstrauen, dass über Nacht geliehene Geld tags darauf nicht mehr zu zurück zu bekommen. Sollte eine oder mehrere deutsche Banken in Schwierigkeiten geraden, gibt es ein BAIL IN Verfahren, wahrscheinlich keinen BAIL OUT.

Bail In = Bankkunden haften für Schulden der Bank

Bail Out = Gesamtschuldnerisch werden Steuergelder vom Staat genutzt um die Bank aus der Sch... zu holen.

Sollte es zu einem BAIL IN kommen bedeutet dies, dass die Kunden der Bank also alle die ein Konto halten direkt für die Schulden der Bank haften. Hier sollte der Groschen gefallen sein. Alle Konten über 100.000€ sind dabei besonders gefährdet.

