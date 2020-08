BALD IST ERNTEZEIT

Nun ist es wieder mal so weit: Der S&P-500-Index ist seinem Herrchen, der 200-Tage-Linie, so weit vorausgelaufen, dass er in nicht allzu ferner Zukunft zurückgepfiffen werden dürfte.

Der Abstand zur Linie ist jetzt (Pfeil 3) sogar schon größer als kurz vor dem Corona-Crash im Februar (Pfeil 2). Und er ist etwa gleich groß wie Anfang 2018 (Pfeil 1).



In beiden Fällen ging es anschließend kräftig nach unten. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass es dies diesmal wieder so passiert. Wann genau, weiß ich natürlich auch nicht. Aber vielleicht ist die oben angesprochene Erntezeit ein möglicher Indikator.

Am 19. Juli schrieb ich: „Ich schließe auch nicht aus, dass der Nasdaq noch ein Weilchen wartet, bis auch der S&P so weit ist.“ Nun, der Nasdaq hat gewartet, jetzt ist auch der S&P so weit – auch er ist jetzt reif für eine Korrektur. Möglicherweise warten beide nun gemeinsam noch ein Weilchen, aber irgendwann wird das Warten ein Ende haben. Da bin ich mir sicher. Stay tuned!