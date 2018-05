BAIDU-Aktie: Visibilität leidet unter Überraschungen! - Aktienanalyse

Zürich (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Analyst Thomas Chong von der Credit Suisse:

Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Thomas Chong von der Credit Suisse im Hinblick auf die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.

Nach den überraschenden Personalwechseln im Top-Management von BAIDU Inc. vertreten die Analysten der Credit Suisse die Auffassung, dass das Thema künstliche Intelligenz (A.I.) weiterhin Priorität genießt. Allerdings sei mehr Visibilität hinsichtlich der Ausführung der neuen Initiativen notwendig, so der Analyst Thomas Chong.

Gerade Qi Lu als COO sei eine Schlüsselfigur im Tagesgeschäft von BAIDU gewesen. Die Transition zu einem "All-In-A.I."-Unternehmen sei unter seiner maßgeblichen Regie umgesetzt worden.

Die Analysten der Credit Suisse stufen in ihrer BAIDU-Aktienanalyse den Titel von "outperform" auf "neutral" zurück, halten aber am Kursziel von 307,00 USD fest.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze BAIDU-Aktie:

Stuttgart-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

206,82 Euro -4,06% (22.05.2018, 16:27)

Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

206,00 EUR +0,05% (22.05.2018, 16:52)

NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

242,70 USD +0,91% (22.05.2018, 16:54)

ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085

WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE

Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C

NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU

Kurzprofil BAIDU Inc.

BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet. (22.05.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:

Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.