BAIC Motor-Aktie: Befürchtungen des Marktes treten nicht ein! - Aktienanalyse

New York (www.aktiencheck.de) - BAIC Motor-Aktienanalyse von Analyst Jeff Chung von der Citigroup:



Jeff Chung, Analyst bei der Citigroup, bekräftigt laut einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von BAIC Motor Corp. Ltd. (ISIN: CNE100001TJ4, WKN: A12GNY, Ticker-Symbol: 2B5).



Die Kürzungen bei den Importzöllen in China könnten die Preise für importierte Autos um 6 bis 8% sinken lassen. BAIC Motor Corp., komme die Entwicklung zugute, da die Zölle nicht so stark reduziert würden wie vom Markt zuvor angenommen. Auf die im Heimatmarkt produzierten Luxusautos werde dadurch weniger Druck ausgeübt.



Die Citigroup-Analysten erhöhen ihre Nettogewinn-Prognosen für BAIC-Mercedes und BAIC-Hyundai.



Analyst Jeff Chung passt das Kursziel für die BAIC Motor-Aktie von 15,18 auf 15,48 HKD nach oben an.



In ihrer BAIC Motor-Aktienanalyse bestätigen die Analysten der Citigroup das "buy"-Votum.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Frankfurt-Aktienkurs BAIC Motor-Aktie:0,862 EUR +0,23% (25.05.2018, 11:52)Tradegate-Aktienkurs BAIC Motor-Aktie:0,866 EUR +2,30% (25.05.2018, 13:09)Hong Kong-Aktienkurs BAIC Motor-Aktie:7,84 HKD +0,38% (25.05.2018)ISIN BAIC Motor-Aktie:CNE100001TJ4WKN BAIC Motor-Aktie:A12GNYTicker-Symbol BAIC Motor-Aktie Deutschland:2B5BAIC Motor Corp. Ltd. (ISIN: CNE100001TJ4, WKN: A12GNY, Ticker-Symbol: 2B5) ist ein führender Pkw-Hersteller und Service-Anbieter in China und eines der Pkw-Unternehmen. BAIC Motor besitzt eine breite Palette von Marken. Zudem gehört BAIC Motor im Bereich der reinen Elektro-PKW zu den führenden Unternehmen in China.Gegründet im September 2010, ist BAIC Motor die Plattform der Beijing Automotive Group Co., Ltd (BAIC Group) für die komplette Integration und Geschäftsentwicklung von Personenkraftwagen. BAIC Motor hat am 19. Dezember 2014 den Börsengang von H-Aktien abgeschlossen und ist an der Börse von Hong Kong Limited (SEHK) an die Börse gegangen (H-Aktien: BAIC Motor; H-Aktien: 1958). (25.05.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.