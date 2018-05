B2Gold-Aktie: Story wird besser und besser! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "B2Gold":

Vancouver (www.aktiencheck.de) - B2Gold-Aktienanalyse des Analysten Rahul Paul von Canaccord Genuity:



Analyst Rahul Paul vom Investmenthaus Canaccord Genuity empfiehlt die Aktien des kanadischen Goldproduzenten B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.



Nach einem erneuten Besuch der Fekola-Mine von B2Gold Corp. zeigen sich die Analysten von Canaccord Genuity von dem exzellenten Job des Teams hinsichtlich des Hochlaufs beeindruckt.



Bei nahezu allen Metriken sehe die Lage bei Fekola besser aus als erwartet. Potenzial für eine anhaltende operative Outperformance in 2018 sei vorhanden.



Aber noch beeindruckender seien die signifikanten Reserven und das Expansionspotenzial, was in den kommenden Jahren zu einer weitergehenden Wertschöpfung beitragen könnte, so der Analyst Rahul Paul.



Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bekräftigen in ihrer B2Gold-Aktienanalyse das Votum "buy" sowie das Kursziel von 7,00 CAD.









Stuttgart-Aktienkurs B2Gold-Aktie:2,26 Euro +0,44% (29.05.2018, 13:19)Tradegate-Aktienkurs B2Gold-Aktie:2,29 Euro +2,23% (29.05.2018, 15:05)TSE-Aktienkurs B2Gold-Aktie:CAD 3,38 -1,74% (28.05.2018)ISIN B2Gold-Aktie:CA11777Q2099WKN B2Gold-Aktie:A0M889Ticker-Symbol B2Gold-Aktie Deutschland:5BGTSE-Ticker-Symbol B2Gold-Aktie:BTOB2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Sitz in Vancouver.B2Gold betreibt drei operative Minen (zwei in Nicaragua und eine auf den Philippinen). Zudem besitz B2Gold ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorations-Assets in Nicaragua, Kolumbien, Namibia und Uruguay. (29.05.2018/ac/a/n)