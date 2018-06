Axel Springer-Aktie: Gutes Auftaktquartal - Portfolio-Optimierung schreitet voran - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Axel Springer":





Stuttgart ( www.aktiencheck.de ) - Axel Springer-Aktienanalyse von Bettina Deuscher, Investmentanalystin von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Medienkonzerns Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF).Ein ungebrochen boomendes Internetgeschäft sei der Haupttreiber für den guten Start von Axel Springer in das neue Geschäftsjahr gewesen. Dementsprechend habe Classifieds Media (Rubrikengeschäft) eine hohe zweistellige Prozentwachstumsrate (+16,2% yoy) gezeigt. Die bedeutenden Wachstumsbereiche seien vor allem Job-, Immobilien- und Autoportale gewesen. Zudem seien im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements in Q1 weitere bedeutende Transaktionen vorgenommen worden, wie der Abschluss der Logic-Immo-Transaktion, die Akquisition von Universum durch Step Stone, der Abschluss des Verkaufs der aufeminin Group sowie eine Vereinbarung zur vorzeitigen Put-Optionsausübung bei Dogan-TV (Türkei).Das Segment Marketing Media habe den Umsatz um 5% yoy gesteigert. Dabei sei ein Umsatzrückgang aufgrund der erstmaligen Anwendung neuer Rechnungslegungsvorschriften bereits berücksichtigt. Der Umsatz von News Media (mit den Marken BILD und Welt) habe sich im Berichtszeitraum um +1,7% yoy erhöht. Dabei habe sich international ein kräftiges organisches Erlöswachstum in Q1(+14,8% yoy) gezeigt, was vor allem Business Insider betroffen habe. Unter dem Strich habe sich das adj. Konzern-EBITDA deutlich auf 171,2 Mio. EUR erhöht (VJ 147,2 Mio. EUR). Hierzu habe vor allem das Spartenergebnis von Classifieds Media beigetragen (+11,4%), welches mittlerweile knapp zwei Drittel des Konzern-EBITDAs generiere. Der EBITDA-Anteil des gesamten Digitalgeschäfts von Axel Springer betrage 80%.Der Free Cash Flow sei in Folge steigender Investitionskosten und strategischen Akquisitionen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Zudem hätten erstmals bilanzierte Leasingverpflichtungen (IFRS 16) zu erhöhten Netto-Finanzschulden geführt. Die Wachstumsziele auf Jahressicht seien bestätigt worden. Für das Jahr 2017 sei eine Anhebung der Dividende auf 2 EUR je Aktie erfolgt (VJ 1,90 EUR je Aktie). Das DCF-Modell der Analystin ermittle ein unverändertes Kursziel von 60 EUR. Die Hauptrisiken würden vor allem ein deutliches Abflachen des starken Digitalgeschäftes, konjunkturelle Abschwächungen in wichtigen Märkten und negative Folgen des Brexits umfassen.Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, bewertet die Axel Springer-Aktie unverändert mit "halten". (Analyse vom 01.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:61,95 EUR -0,24% (01.06.2018, 15:56)Tradegate-Aktienkurs Axel Springer-Aktie:61,85 EUR -0,56% (01.06.2018, 16:10)ISIN Axel Springer-Aktie:DE0005501357WKN Axel Springer-Aktie:550135Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie Deutschland:SPRNASDAQ OTC Ticker-Symbol Axel Springer-Aktie:AXELFEurex Optionskürzel Axel Springer-Aktienoption:SPRDie Axel Springer SE (ISIN: DE0005501357, WKN: 550135, Ticker-Symbol: SPR, Nasdaq-Symbol: AXELF) ist ein börsennotierter deutscher Medienkonzern und verlegt unter anderem die Tageszeitungen BILD und DIE WELT. Der Axel Springer Verlag wurde 1946 von Axel Springer gegründet; der Sitz der Axel Springer SE ist das Axel-Springer-Haus in Berlin. Ein zweiter Verlagsstandort der Axel Springer SE ist Hamburg. Der Axel Springer-Konzern hat Tochtergesellschaften in Frankreich, Spanien, der Schweiz und Russland.Die Axel Springer SE will der führende digitale Verlag werden. Bereits heute tragen die digitalen Medienkanäle über ein Drittel zum Konzernumsatz bei, mehr als jeder andere Geschäftsbereich.Durch konsequente Internationalisierung und Digitalisierung ist die Axel Springer SE heute nicht nur Marktführer im deutschen Printgeschäft, sondern auch mit Tochtergesellschaften, Joint Ventures und Lizenzen in 44 Ländern aktiv. Die Axel Springer SE erwirtschaftet jeweils mehr als ein Drittel des Umsatzes mit internationalem Geschäft und mit digitalen Medien.Die Aktie der Axel Springer SE ist Bestandteil des MDAX. (01.06.2018/ac/a/d)