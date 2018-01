Axa – 8 Prozent Rendite für Zinsjäger

Relativ stark ist Axa in den letzten Jahren nicht gewesen, dafür relativ stabil. Man könnte fast sagen – langweilig. Ähnlich wie Allianz oder Münchner Rück. Jemand, der 10 Prozent Vola am Tag sucht, lockt man mit Axa nicht hinter dem Ofen hervor. Doch es soll auch in diesen irren Krypto-Zeiten Menschen geben, die Renditeoptionen von 6, 7 oder 8 Prozent im Jahr suchen. Keine Zockerei, keine wilde Spekulation – eben Investieren. Diese Fans finden sich im Defensivdepot bei uns seit Jahren wohl – wie wir hören;-) – und wir bleiben uns und Ihnen treu. Axa-Bonus mit acht Prozent Rendite p.a ohne Aufgeld steht heute auf dem Speiseplan – WKN. Ergänzend aus dem Finanzbereich empfehlen wir den Bonus PP1JUR auf Deutsche Bank. Wenig Spektakel, aber reichlich Puffer. Bei beiden.

Dazu hier unser Blick auf die Vola-Daten der Woche. Man sieht – Axa ist nicht gerade top-Volatil, dafür aber Deutsche Bank oder die Franzosen. Unterschied hierbei – BNP oder SG bieten Qualität, Deutsche Bank hat gute Mitarbeiter, allerdings Herrn Achleitner. Für Nicht-Börsianer zur Erklärung: Wenn Sie bei der Deutschen Bank einen Aufsichtsrat wie Achleitner haben ist dies ungefähr so als würde Neymar von Marco Kurz trainiert. Oder von Tayfun Korkut.

DAX30-Vola:

DAX INDEX 12,877

MUENCHENER RUECKVER AG-REG 15,532

VONOVIA SE 15,616

DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 15,701

ALLIANZ SE-REG 16,439

SAP SE 16,715

DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 17,110

BASF SE 17,371

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,725

BEIERSDORF AG 17,956

SIEMENS AG-REG 17,981

DEUTSCHE POST AG-REG 18,016

MERCK KGAA 18,621

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 18,704

BAYER AG-REG 18,914

DEUTSCHE BOERSE AG-NEW 19,827

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 19,863

FRESENIUS SE & CO KGAA 20,051

CONTINENTAL AG 20,441

HEIDELBERGCEMENT AG 21,847

ADIDAS AG 22,320

E.ON SE 25,627

INFINEON TECHNOLOGIES AG 26,102

THYSSENKRUPP AG 26,372

PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 26,480

VOLKSWAGEN AG-PREF 26,891

LINDE AG 27,196

COMMERZBANK AG 29,229

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 29,610

RWE AG 30,145

DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 30,869

impl. Vola

EuroStoxx50-Vola:

EURO STOXX 50 PR 12,137

TOTAL SA 14,809

MUNICH RE 15,532

DEUTSCHE TELEKOM AG 15,701

SANOFI 15,906

UNILEVER NV 16,254

ORANGE SA 16,364

ALLIANZ SE 16,439

DANONE SA 16,534

SAP SE 16,715

DAIMLER AG 17,110

ENGIE SA 17,290

BASF SE 17,371

TELEFONICA SA 17,433

AXA SA 17,482

L’OREAL SA 17,529

ANHEUSER-BUSCH INBEV 17,565

AIR LIQUIDE SA 17,603

IBERDROLA SA 17,608

ENI SPA 17,613

ING GROEP NV 17,644

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 17,725

UNIBAIL-RODAMCO SE 17,918

SIEMENS AG 17,981

DEUTSCHE POST AG 18,016

VINCI SA 18,036

SCHNEIDER ELECTRIC SE 18,263

BAYER AG 18,914

FRESENIUS SE & CO KGAA 20,051

CIE DE SAINT-GOBAIN 20,115

ENEL SPA 20,165

LVMH 20,190

BNP PARIBAS SA 20,403

ESSILOR INTERNATIONAL SA 20,409

KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 20,541

KONINKLIJKE PHILIPS NV 20,574

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 21,053

BANCO BILBAO 21,570

BANCO SANTANDER SA 22,174

ADIDAS AG 22,320

ASML HOLDING NV 23,329

SOCIETE GENERALE SA 23,816

SAFRAN SA 24,391

INTESA SANPAOLO SPA 25,464

E.ON SE 25,627

AIRBUS SE 25,747

VIVENDI SA 25,795

VOLKSWAGEN AG 26,891

CRH PLC 29,881

DEUTSCHE BANK AG 30,869

NOKIA OYJ 31,404

impl-Vola-90D

Quelle: BNP Paribas