Autonome Gemeinschaft Madrid emittiert zehnjährige Anleihe

Die spanische Region nimmt über eine zum 30.04.32 fällige Anleihe (WKN A3K324 ) frisches Kapital in Höhe von einer Milliarde Euro auf. Während der Zinssatz bei 1,723% liegt, erfolgen die Zinszahlungen im jährlichen Turnus und erstmalig am 30.04.2023.Sowohl der Mindestbetrag der handelbaren Einheit als auch die kleinste übertragbare Einheit belaufen sich auf privatanlegerfreundliche 1.000 Euro. S&P vergibt für die Autonome Gemeinschaft Madrid ein A- Rating.