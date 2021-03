Automobilsektor verschlingt Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das anerkannte Silver Institute hat im aktuellen Bericht untersucht, wieviel Silber die moderne Automobilindustrie verschlingen wird und das ist viel

Autos brauchen heute bei der Herstellung mehr Silber als je zuvor. Bis zum Jahr 2025 könnte sich das benötigte Silber auf jährlich bis zu 90 Millionen Unzen belaufen. Denn Hybrid- und Elektroautos sind sehr silberintensiv in der Produktion.





Silber in der Automobilindustrie wird aufgrund seiner exorbitanten elektrischen Eigenschaften verwendet. Zu den Bereichen mit Silberbeteiligung gehören beispielweise das Navigationssystem, die elektrische Servolenkung, aber auch Airbag, Bremsautomatik und Fahrerwarnsysteme. Auch Silber-/Kupferluftfilter funktionieren mit Silber.





Etwas mehr Silber als die Automobilbranche, so schätzt das Silver Institute, geht in die Photovoltaikbranche, nämlich rund 100 Millionen Unzen Silber in diesem Jahr. Noch ist genügend Silber vorhanden für diese Branche, aber dem Silberpreis könnte dies nach oben treiben. Dass der Anteil an Silber in Photovoltaikanlagen etwas rückläufig ist, wird durch die erwartete Zunahme der installierten Anlagen weltweit vernachlässigbar sein.





Das Silver Institute geht von einem Anstieg der globalen Silbernachfrage im laufenden Jahr von elf Prozent aus. Denn neben der Automobilbranche und dem Photovoltaiksektor geht Silber in die industrielle Nachfrage, in den Schmuckbereich und in physische Investitionen.





Unter den Silbergesellschaften gefallen Endeavour Silver oder MAG Silver.



Endeavour Silver fuhr in 2020 einen Nettogewinn von 1,2 Millionen US-Dollar ein. Verantwortlich waren die drei produzierenden Silber-Gold-Minen in Mexiko. Bei allen drei stieg die Produktion an und die Kosten sanken. Auch MAG Silver kann sich über einen erfolgreiches viertes Quartal 2020 freuen. MAG Silver ist mit 44 Prozent an der Juanicipio-Liegenschaft in Mexiko beteiligt.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/) und MAG Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.