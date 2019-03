Automobil-Anleihen

Der deutsche Automobilriese VW emittiert insgesamt drei neue Anleihen. Unter der WKN A2LQ6E findet sich eine Anleihe mit dreijähriger Laufzeit und einem Emissionsvolumen von 1,1 Milliarden EUR. DerKupon beträgt dabei 0,625%, die Zinszahlung erfolgt jährlich, erstmalig am 01.04.2019.Die zweite Anleihe mit der WKN A2LQ6F wird hingegen erst nach fünf Jahren fällig. Bei einem Volumen von einer Milliarde EUR ist der Zinssatz auf 1,5% festgesetzt. Erster Zinszahlungstermin ist der 01.10.2019. Die dritte Anleihe (WKN: A2LQ6G) umfasst schließlich ein Emissionsvolumen von 650 Millionen EUR und wird zum 01.10.2027 fällig. Bei einem Kupon von 2,25% erfolgt die erste Zinszahlung am 01.10.2019.Alle drei Anleihen können in einer Stückelung von 1.000 EUR gehandelt werden. Geratet wird die Volkswagen AG von S&P mit BBB+.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.