Autogipfel im Fokus der Anleger

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Meistgehandelter Wert unter Stuttgarter Anlegern ist BioNTech. Die Aktie des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens kann heute um 5,5% zulegen. BioNTechs Partner bei der Entwicklung eines Impfstoffs, der US-Riese Pfizer, hatte angekündigt, zeitnah eine Notfallzulassung für den Impfstoff in den USA zu beantragen. .

2. Daimler (WKN: 710000)

Für den schwäbischen Automobilkonzern Daimler geht es unter regem Handel in Stuttgart um 1,9% nach oben. Zugesagte Gelder in Milliardenhöhe der Bundesregierung und eine Ankündigung des Managements, zukünftige Produktionsstandorte nach China verlagern zu wollen, scheinen den Anlegern – im Gegensatz zum Betriebsrat – zu gefallen.



3. CureVac (WKN: A2P71U)

Die Aktie des Tübinger Impfstoff-Herstellers CureVac setzt heute unter hohen Umsätzen in Stuttgart ihren jüngsten Aufwärtstrend fort. Die Papiere klettern bis zum Mittag rund 1%. Auf Wochensicht steht bis dato gar ein solides Plus von knapp 30%.