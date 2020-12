Auto-Konzerne bei Anlegern gefragt

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Die Papiere des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech steigen heute unter hohen Umsätzen in Stuttgart um mehr als 5%. Nachdem Anleger am gestrigen Nachmittag Gewinne mitnahmen und die Aktie zeitweise um bis zu 15% nachgab, scheinen heute einige Anleger die Chance zum Einstieg zu nutzen.



2. Volkswagen (WKN: 766403)

Für die Aktie des größten deutschen Automobilherstellers Volkswagen geht es heute um über 5% nach oben. Nach der gestrigen Sondersitzung des Aufsichtsrats wurde dem amtierenden Konzern-Chef, Herbert Diess, das Vertrauen ausgesprochen. Diess bleibt also vorerst VW-Chef, den Anlegern scheint diese Nachricht zu gefallen.



3. Daimler (WKN: 710000)

Ebenfalls gefragt unter Stuttgarter Anlegern sind heute die Papiere von Daimler. Der Konzern mit dem Stern kann nach der Ankündigung, ab 2021 drei neue Elektro-Modelle produzieren zu wollen, bei Anlegern offenbar punkten: Die Aktie steigt um 1,8%.