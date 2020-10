Auto-Aktien im Fokus – Corona schon vergessen?

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Auch am Freitag äußerst beliebt unter Stuttgarter Anlegern: Die BioNTech-Aktie. Laut eines Presseberichts hat Gesundheitsminister Spahn die Gesundheitsminister der Bundesländer darüber informiert, dass das Mainzer Unternehmen BioNTech kurz vor einer Zulassung für seinen Impfstoff stehe. Diese Nachricht kommt bei den Anlegern gut an: Die Aktie notiert 5% fester.

2. Daimler (WKN: 710000)

Als in Stuttgart rege gehandelte Aktie steigt Daimler heute um 1,9%. Grund dafür ist nach den positiven Quartalszahlen in der letzten Woche eine nun angehobene Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2020. So soll das Ergebnis trotz der Corona-Pandemie auf Vorjahresniveau liegen.

3. BYD (WKN: A0M4W9)

Zum Wochenende kräftig abverkauft werden in Stuttgart die Papiere des chinesischen Automobilherstellers BYD. Die Aktie verliert bis zum Mittag über 6%. Angesichts einer Performance in den letzten zwölf Monaten von 250% nutzen die Anleger heute womöglich die Gelegenheit, um Gewinne mitzunehmen.