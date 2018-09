Auto-Aktien im Check (BMW, Daimler, VW)

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

die Autoaktien waren in den letzten Wochen Underperformer des DAX. Die Ursache könnte mit der neuesten Untersuchung der EU-Kommissaren Margrethe Vestager zusammenhängen.

Angeblich gab es illegale Absprachen zwischen den großen deutschen Autobauern. Der Vorwurf dreht sich wieder einmal um Dieselabgase. Die Autohersteller hätten wohl saubere Diesel-Fahrzeuge ausliefern können, und haben aus Kostengründen darauf verzichtet. Das bedeutet, die Umwelt wurde bewusst belastet und die Kunden genarrt.

In Europa und speziell in Deutschland wurden die Autobauer bisher nicht mit den Folgekosten belastet. Schön ist zumindest, dass sich VW in der neuesten Meldung bereit erklärt hat, einen Teil der Nachrüstkosten zu übernehmen.

Vielleicht erübrigen sich sogar die Untersuchungskommission und die potentiellen Strafen für die Autobauer. Das würde den Autoaktien Auftrieb geben. Im Folgenden Video gibt es die Auto-Aktien im Vergleich.

https://www.youtube.com/watch?v=TC4br2daV-A

