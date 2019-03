Ausverkauf am türkischen Finanzmarkt

Finanztrends Video zu



Kurssturz beim türkischen Leitindex: Nach Verlusten von zwischenzeitlich bis zu -7% schloss der ISE 100 bei einem Minus von -5,7% – der größte Tagesverlust seit mehr als zweieinhalb Jahren. Obwohl sich eine solche Marktnervosität für gewöhnlich im Kurs der türkischen Lira abzeichnet, konnte sich diese im Wochenverlauf tatsächlich nicht nur gut behaupten, sondern gegenüber dem Dollar sogar zulegen. Dies beruht auf zwei Faktoren: Einerseits stoppte die Notenbank ihre standardmäßigen, wöchentlichen Refinanzierungsgeschäfte für Geschäftsbanken und vergab Kredite stattdessen nur noch in Form anderer, höher verzinster Varianten. Andererseits liehen türkische Banken ihren ausländischen Pendants keine Lira mehr. Prompt schnellte der Zins für täglich fällige Lirakredite in London von 22% zu Wochenbeginn auf 700% nach oben.Dass Anlegern durch diese Faktoren ein Wetten auf einen weiteren Verlust der Lira verwehrt wird, wirkt sich an anderer Stelle negativ aus. So fallen die Kurse der türkischen Staatsanleihen seit einigen Tagen und insbesondere zum Mittwoch hin stark. Die Rendite der zehnjährigen Dollar-Anleihe stieg von 7,7% bis auf 8,1%, die Rendite der Lira-Anleihe von ursprünglich 16% zum Wochenstart sogar bis auf 18,1%. Auch die Absicherung türkischer Staatsanleihen gegen einen Zahlungsausfall verteuerte sich und markiert nun den höchsten Stand seit sechseinhalb Monaten.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.