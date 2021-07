Ausverkauf bei Amazon

1. Amazon (WKN 906866)

Als meistgehandelter Wert in Stuttgart sackt die Amazon-Aktie heute über 6% ab. Gestern Abend hatte Amazon Zahlen fürs zweite Quartal präsentiert: So lag der Umsatz zwar zum dritten Mal in Folge über der Marke von 100 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 50% auf 7,8 Milliarden US-Dollar. Wegen des Wegfalls der Corona-Beschränkungen in vielen Ländern rechnet Amazon in den Sommermonaten jedoch mit einem geringeren Wachstum – und enttäuschte damit wohl so manchen Anleger.



2. Siemens (WKN 723610)

Hohe Umsätze sind vor dem Wochenende in Stuttgart auch bei der Siemens-Aktie zu verzeichnen, die bei 132 Euro leicht im Minus notiert. Am Morgen hatte die Unternehmenstochter Siemens Healthineers nach starken Quartalszahlen die Jahresprognose erhöht. Siemens selbst wird seine Bücher nächsten Donnerstag öffnen.



3. Fresenius Medical Care (WKN 578580)

Rege gehandelt wird am Freitag auch die Aktie von Fresenius Medical Care, die mit einem Minus von 5,3% im DAX die rote Laterne trägt. Während der Umsatz im zweiten Quartal um 5% zurückging, verringerten sich die Gewinne nach Steuern im Vergleich zum Vorjahresquartal um 36%. Damit verfehlte Fresenius Medical Care die Markterwartungen.