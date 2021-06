Australische Regierung stellt sich hinter das HPA-Projekt von FYI Resources!

Dem HPA-Projekt der australischen FYI Resources (ASX FYI / WKN A0RDPF) wurde jetzt von der australischen Regierung der „Major Project Status“ verliehen – damit bestätigt Australien dem Projekt eine „nationale Bedeutung“!



Das hat gleich mehrere Vorteile für die Gesellschaft, deren Produkt – High Purity Alumina (HPA) also hochreines Aluminiumoxid – insbesondere in Separatoren von Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz kommt. Zunächst hat FYI damit direkten Zugang in die obersten Regierungskreise, sprich zum zuständigen Minister, und kann dort seine Anliegen zu Gehör bringen.



Und, was ebenfalls von immenser Bedeutung ist: FYI wird bei Genehmigungen und Bewilligungen ganz vorne in der Schlange stehen, da die Gesellschaft ja quasi vorgeprüft wurde. Auch in finanzieller / wirtschaftlicher Hinsicht übrigens, da zu den Kriterien für den Erhalt des Major Project Status (MPS) auch gehört, dass das Unternehmen nachweisen kann, dass es über ausreichende finanzielle Ressourcen verfügt und das Projekt kommerziell tragfähig ist.



Was auch dazu führt, dass sich durch die Unterstützung der australischen Regierung neue Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen und die Risiken, was Regulierungsverfahren betrifft, deutlich sinken. Schließlich steht FYI jetzt die „Major Projects Facilitation Agency“ zur Seite… (facilitation = Erleichterung, Förderung, Unterstützung)



Wie FYIs Managing Director Roland Hill zudem erklärte, liegt die Bedeutung des MPS auch darin, dass internationale und ESG-Investoren größeres Zutrauen in den Entwicklungsverlauf des Projekts und des Unternehmens haben können. Was auch für FYIs Partner Alcoa (Marktkapitalisierung von 6,7 Mrd. Dollar) gelten dürfte. Der Weltkonzern und die innovative HPA-Gesellschaft hatten sich vor Kurzem eine Frist von 90 Tagen gesetzt, um die genauen Bedingungen einer möglichen, längerfristigen Zusammenarbeit zu erstellen. Und diese läuft in wenig mehr als einem Monat aus…



Fazit: Der „Major Project Status“ für das HPA-Projekt von FYI Resources hat große Vorteile für das Unternehmen sowohl was Regulierungsbelange als auch was mögliche Finanzierungsoptionen angeht. Hinzu kommt, dass potenzielle Investoren – und Partner – einmal mehr die Bestätigung erhalten, dass es sich hier um ein wirtschaftlich tragfähiges Projekt handeln sollte. Insgesamt also ist das Projektrisiko noch einmal gesunken. Kein Wunder, dass die Anleger Down Under die FYI-Aktie um fast 7% nach oben schickten.



