Australische Goldaktien freundlich, Scholz, Kahrs, Tschentscher und Cum-Ex

Der Goldpreis schließt im gestrigen New Yorker Handel unverändert mit 1.734 $/oz. Heute Morgen erholt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.739 $/oz um 9 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich seitwärts. Die australischen Werte können heute Morgen zulegen.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Staatsanwaltschaft durchsucht die Büros und Privaträume von Politikern und Finanzbehörden in Hamburg. Im Visier steht der ehemalige Hamburger Abgeordnete Johannes Kahrs (SPD), die Hamburger Finanzverwaltung und die Privatbank Warburg im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Geschäften. Es geht um Parteispenden der Warburg an die SPD im Jahr 2017. Zu diesem Zeitpunkt war Olaf Scholz Bürgermeister in Hamburg und traf sich mehrmals mit dem Chef der Warburg-Bank Christian Olearius. Nach den Treffen verzichtete der Hamburger Senat auf eine Steuernachforderung von der Bank in Höhe von 47 Mio Euro. Scholz kann sich heute nicht mehr an Details der Treffen erinnern. Im Tagebuch von Olearius ist zu lesen, dass Scholz ihm geraten hat, ein Argumentationspapier an den Finanzsenator Peter Tschentscher zu schicken. Tschentscher ist heute Bürgermeister in Hamburg. Wenige Monate später wurde Scholz Finanzminister und bald darauf verlässt Michael Sell das Finanzministerium. Sell war derjenige, der Hamburg angewiesen hatte, die Steuern von der Warburg Bank zurückzufordern.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 47.852 Euro/kg, Vortag 48.034 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 22,43 $/oz, Vortag 22,54 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 964 $/oz, Vortag 978 $/oz). Palladium fällt (aktueller Preis 1.820 $/oz, Vortag 1.889 $/oz). Die Basismetalle geben etwa 0,5 % nach. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 77,78 $/barrel, Vortag 80,31 $/barrel).





Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 0,1 % oder 0,1 auf 120,0 Punkte. Bei den Standardwerten verliert Kirkland 7,8 %. Yamana befestigen sich 1,8 % und Barrick 1,2 %. Bei den kleineren Werten geben Harte 9,1 %, Northern Dynasty 6,3 % sowie Chesapeake und Intern. Tower Hill jeweils 5,9 % nach. Iamgold zieht 5,0 % an. Bei den Silberwerten fallen Silver Bull 32,0 % (Vortag +20,5 %), Bear Creek 8,4 % und Metallic 5,6 %. New Pacific verbessert sich 5,0 %.





Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Impala fallen 5,9 %, Sibanye 4,2 % sowie Gold Fields und DRD jeweils 2,8 %.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen freundlich. Bei den Produzenten steigen Alkane 7,0 %, St Barbara 6,7 % und Regis 6,3 %. Red 5 geben 4,7 % und Gascoyne 3,1 % nach. Bei den Explorationswerten steigt Kingsgate 14,3 % (Vortag +20,1 %). Kingston verlieren 9,5 % und Chalice 6,0 %. Bei den Metallwerten verbessert sich Grange 5,1 %. Rex fallen 5,8 % und Lynas 4,8 %.Stabilitas FondsDer Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verbessert sich um 0,7 % auf 156,92 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Kingsgate (+14,3 %), St Barbara (+6,7 %) und Regis (+6,3 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kirkland (-7,8 %), Sandfire (-3,8 %) und Galiano (-3,3 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Xau-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 5,3 % auf 168,48 Euro und damit etwas weniger als der Xau-Vergleichsindex (-6,3 %). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 11,7 % und bleibt hinter dem Xau-Vergleichsindex zurück (-3,8 %). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 68,5 % vom Xau-Vergleichsindex (+3,9 %) deutlich ab. Das Fondsvolumen verringert sich parallel zu den Kursverlusten von 143,5 auf 135,1 Mio Euro.Gewinn im Jahr 2016: 75,0 %Gewinn im Jahr 2017: 0,5 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)Gewinn im Jahr 2018: 0,6 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)Gewinn im Jahr 2019: 55,7 % (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)Gewinn im Jahr 2020: 12,1 %Verlust im Jahr 2021: 11,7 %Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verbessert sich um 0,7 % auf 46,28 Euro. Die besten Fondswerte sind heute St Barbara (+6,7 %), Regis (+6,3 %) und New Pacific (+5,0 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Bear Creek (-8,4 %), Kirkland (-7,8 %) und Impala (-5,9 %). Der Fonds dürfte heute gegen den Hui-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 6,2 % auf 50,52 Euro und damit parallel zum Hui-Vergleichsindex (-6,8 %). Seit dem Jahresbeginn gibt der Fonds 9,5 % ab (Hui-Vergleichsindex -12,4 %). Das Fondsvolumen verringert sich bei kleineren Zuflüssen von 163,4 auf 154,7 Mio Euro.Gewinn im Jahr 2016: 132,0 %Verlust im Jahr 2017: 15,1 %Verlust im Jahr 2018: 9,2 %Gewinn im Jahr 2019: 81,2 % (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)Gewinn im Jahr 2020: 19,6 %Verlust im Jahr 2021: 9,5 %Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 1,1 % auf 54,51 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Ora Banda (+5,6 %), Silver Lake (+5,5 %) und Evolution (+4,2 %). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Mandrake (-8,9 %), Riversgold (-6,7 %) und Largo (-4,9 %). Der Fonds dürfte heute parallel zum Hui-Vergleichsindex nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.08.21 verliert der Fonds 4,6 % auf 58,87 Euro und damit etwas mehr als der TSX-Venture Vergleichsindex (-3,1 %). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Gewinn von 9,1 % (TSX-Venture Vergleichsindex +2,4 %). Das Fondsvolumen verringert parallel zu den Kursverlusten von 19,9 auf 19,1 Mio Euro.Gewinn im Jahr 2016: 71,5 %Verlust im Jahr 2017: 8,4 %Gewinn im Jahr 2018: 17,7 %Gewinn im Jahr 2019: 36,2 %Gewinn im Jahr 2020: 40,2 %Gewinn im Jahr 2021: 9,1 %Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Alle Angaben ohne Gewähr