Australien holt sich 2,5 Milliarden neues Kapital

Weitere Suchergebnisse zu "Anleihe":

Anleger in Stuttgart können seit dem 20. Juni eine neue Staatsanleihe von Australien erwerben. Das Emissionsvolumen beträgt 2,5 Milliarden australische Dollar (AUD). Der Bond (WKN A1918W) hat einen Kupon von 2,500 Prozent und eine anlegerfreundliche Stückelung von 1.000 AUD. Der Kauf und Verkauf kann an der Börse Stuttgart in Euro erfolgen. Das Papier ist zum 21. Mai 2030 fällig und vom Emittenten nicht kündbar. Die nächste Zinszahlung erfolgt am 15. November.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.