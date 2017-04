Australian Vanadium stellt wichtige Weichen für Gabanintha-Projekt

Zuletzt meldete Australian Vanadium (WKN A2ABRH / ASX AVL) Fortschritte vom südafrikanischen Blesberg-Projekt, wo man Vorkommen an Lithium, Tantal und Feldspat fördern will. Die neueste Meldung betrifft hingegen das Flaggschiffprojekt der Gesellschaft: Das Vanadiumvorkommen Gabanintha in Westaustralien.



Australian Vanadium bewirbt sich hier um eine Bergbaulizenz. Das Jahr 2017 wird laut der bisherigen Zeitplanung der Gesellschaft einige wichtige Weichenstellungen für das Flaggschiffprojekt der Australier bringen.



Die Chancen sind zweifelsohne sehr groß: Gabanintha gehört zu den Vorkommen mit den höchsten Vanadiummineralisierungen, die sich bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befinden. Die Geologie des Projektes ist vergleichbar mit Vorkommen im südafrikanischen Bushveld-Komplex. Auch die Zahlen überzeugen: Als „measured“ sind Ressourcen von 7 Millionen Tonnen Gestein und 1,09 Prozent Vanadiumoxid eingestuft. Weitere 17,8 Millionen Tonnen mit 0,68 Prozent Vanadiumoxid findet man in der Kategorie „indicated“, als „inferred“ werden 66,7 Millionen Tonnen mit 0,83 Prozent Vanadiumoxid bewertet.





Umweltstudien auf einem guten WegFür die weitere Entwicklung des Projektes muss abgeschätzt werden, wie mögliche Umweltauswirkungen ausfallen werden. Zur Beurteilung der Auswirkungen benötigt die australische Environmental Protection Authority Datenmaterial. Dieses beschafft Australian Vanadium in einer Reihe von Untersuchungen auf dem Gabanintha-Areal. Man hat sich hierzu die Hilfe der Experten von Biologic Environmental Consultants gesichert. Bei diesen Arbeiten sind nun Meilensteine erreicht: Eine erste Studie, bei der das unterirdische Tierleben auf Gabanintha untersucht wurde, ist abgeschlossen worden. Weitere Untersuchungen sind auf den Weg gebracht, Gegenstand sind Flora und Fauna des Gebiets.Mit den Ergebnissen dieser Studien liegen zum einen wichtige Basisdaten vor, um Umweltauswirkungen des Projektes abschätzen zu können. Zudem werden die Daten auch zeigen, ob und welche weiteren Untersuchungen unter Umweltaspekten auf Gabanintha vonnöten sind. Die Arbeiten sind allerdings nur ein Teil der Aktivitäten, die Australian Vanadium für 2017 auf Gabanintha geplant hat. Für das Projekt steht neben dem Design des Bergwerks und einer vorläufigen Zeitplanung unter anderem ein Ressourcen-Update an. Zuletzt hatten die Australier signifikante Kobaltfunde auf dem Vanadiumprojekt gemeldet. In die Planungen wird mittlerweile auch die Gewinnung von Kobalt als Nebenprodukt des Vanadiumabbaus einbezogen. Neben den ohnehin schon reichen Vanadium-Vorkommen macht dies die Chancen des australischen Projektes für die Company nur noch größer.