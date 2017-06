Aussichtsreiches Gold-Investment

Jährlich führt das Forschungsinstitut Forsa im Auftrag des großen Edelmetallhändlers ProAurum eine Umfrage über Gold durch. In diesem Jahr antworteten 27 Prozent der Befragten, dass sie auf Sicht von drei Jahren einer Anlage in Gold den meisten Gewinn zutrauen würden. Damit liegt Gold seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2011 an der Spitze der abgefragten Anlagemöglichkeiten, von Aktien über Fonds und Festgeld bis Anleihen.





Denn mehr als 27 Prozent Zuspruch bekam keine andere Anlageform. Auch sagten 75 Prozent, dass Gold eine gute Ergänzung zu anderen Geldanlagen sei, Gold gut für risikoscheue Anleger tauge und Gold eine sichere Anlage sei.





Auf der andren Seite besitzen jedoch nur acht Prozent der Befragten Gold und Silber. Betrachtet man die Entwicklung der Geldentwertung (Inflation), sowie der nicht enden wollenden geopolitischen Ungereimtheiten und eher schon Reibereien sogar zwischen bisher zuverlässigen Partnerländern auf beiden Seiten des Atlantik, dann sollten Anleger noch etwas mehr auf Gold als Absicherung setzen.

Wer zudem das Auge auf eine möglicherweise höhere Rendite geworfen hat, kann zu Aktien von Unternehmen greifen, die Goldprojekte bearbeiten. Zu diesem Kreis gehören unter anderen Treasury Metals und

Treasury Metals besitzt das Goliad-Goldprojekt in Ontario und wird voraussichtlich 2019 mit der Produktion beginnen. PI Financial Research empfielt die Aktie zum Kauf und nennt ein Kursziel von 1,20 Dollar. Denn, so das Research-Haus, das Goliad-Projekt wird seinen Weg durch die Entwicklungsschritte meistern und die rund 1,5 Millionen Unzen Gold an Ressourcen aus dem Boden holen.

In Nevada entwickelt Corvus Gold das zu 100 Prozent im Alleineigentum befindliche North Bullfrog-Projekt. Rund 3,86 Millionen Tonnen Gestein (gemessene Ressourcen) mit 2,55 Gramm Gold und 19,7 Gramm Silber pro Tonne im Durchschnitt beinhaltet die gut 72 Quadratkilometer große Liegenschaft. Dieses Projekt wurde früher von Barrick Gold betrieben und es ist mit bester Infrastruktur ausgestattet.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



