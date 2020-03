Außerplanmäßige Leitzinssenkung in den USA

Bereits am letzten Freitag hatte der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell angekündigt, die Auswirkungen des Coronavirus auf die volkswirtschaftliche Entwicklung zu beobachten und falls notwendig, mit geldpolitischen Instrumenten zu reagieren. Am Dienstag war es soweit: Die Fed senkte den Leitzins um 0,5 % in den Leitzinskorridor von 1,00 % bis 1,25 %. Erstmals seit der Finanzkrise 2008 hat die Fed die Leitzinsen damit außerhalb ihrer turnusmäßigen Notenbanksitzungen gesenkt. US-Präsident Trump meldete via Twitter, dass er sich weitere Zinssenkungen wünscht, da die USA mit Ländern konkurrieren, die einen Wettbewerbsvorteil durch niedrigere Zinsen haben.Die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen sind erstmals unter die Marke von einem Prozentpunkt gefallen. Mitte Februar lag die Rendite noch bei über 1,5 %. In unsicheren Zeiten präferieren die Marktteilnehmer die hochliquiden amerikanischen Staatsanleihen als sicheren Hafen. Die zehnjährigen Bundesanleihen konnten ihr Renditetief von -0,74 % trotz der weltweit fallenden Zinsen von September 2019 nicht antasten. Nach der Entscheidung der amerikanischen Notenbank stellt sich die Frage, wie sich die Europäische Zentralbank positioniert. EZB-Chefin Christine Lagarde ließ in einem Statement ausrichten, „entsprechend der Notwendigkeit und der zugrundeliegenden Risiken angemessene und gezielte Maßnahmen zu ergreifen.“ Ob die EZB den Einlagenzinssatz für Geschäftsbanken, die sogenannte Einlagenfazilität, von -0,5 % weiter senken wird, scheint gegenwärtig sehr fraglich. Verschiedene Mitglieder des EZB-Rates sehen gegenwärtig noch keinen geldpolitischen Handlungsbedarf, um auf die Auswirkungen des Coronavirus zu reagieren. Der österreichische Notenbankchef Robert Holzmann lehnt eine Zinssenkung ab, zieht aber eine Ausweitung der langfristigen Refinanzierungssätze (TLTRO III) für Geschäftsbanken als Möglichkeit in Betracht, um die Kreditvergabe zu unterstützen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.