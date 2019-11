Ausschuss des Repräsentantenhauses stimmt für Marihuana-Legalisierung

Es ist ein wichtiger Schritt vorwärts auf einem allerdings noch langen Weg: Der Rechtsausschuss des US-Repräsentantenhauses hat am gestrigen Mittwoch eine Gesetzesvorlage zur Legalisierung von Marihuana auf Bundesebene verabschiedet.Der „Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act of 2019“ (MORE Act) würde Cannabis offiziell von der Liste der illegalen Betäubungsmittel streichen, Verhaftungen und Verurteilungen auf Grund von Marihuana-Delikten aus dem Strafregister streichen lassen und die Mittelzuteilung an Gemeinden erlauben, die unter dem Krieg gegen Drogen gelitten haben.Der Gesetzentwurf, der vom demokratischen Abgeordneten Jerrold Nadler vorgelegt und von mehr als 50 weiteren Abgeordneten unterstützt wurde, wurde gestern mit einer Mehrheit von 24 zu 10 im Rechtsausschuss verabschiedet. Er sieht zudem vor, dass eine Organisation geschaffen wird, das Cannabis Justice Office, die eine 5%ige Umsatzsteuer auf den Verkauf von Cannabis in Staaten, in denen die Droge legal bleibt, einführen soll.Der MORE Act stellt einen wichtigen Meilenstein dar: Zum ersten Mal hat ein Ausschuss des Repräsentantenhauses einen Gesetzentwurf verabschiedet, der Marihuana in den USA auf Bundesebene legalisieren würde. Allerdings muss die Vorlage noch das vollständige Repräsentantenhaus passieren, bevor sie den Senat erreicht – wo sie dann vermutlich blockiert würde.Und selbst wenn der Senat der Gesetzesvorlage zustimmen würde, ist es wenig wahrscheinlich, dass US-Präsident Donald Trump sie unterzeichnen würde. Trump hatte sich öffentlich gegen die Legalisierung von Marihuana gestellt.Dennoch: Die Entscheidung stellt einen Meilenstein auf dem Weg zur Legalisierung von Cannabis in den USA dar. Man sollte nur nicht glauben, dass es tatsächlich schnell ein entsprechendes Gesetz geben wird.Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.