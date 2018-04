Ausrufezeichen: VR Resources stockt Finanzierung zu höheren Konditionen auf

Kurz nach dem erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde über 2 Mio. CAD hat VR Resources Ltd. (TSX.V: VRR; FWB: 5VR; OTCBB: VRRCF) jetzt bekannt gegeben, dass das Unternehmen weitere 700.000 CAD aufnimmt, und zwar zu einem höheren Preis. Die Investoren zahlen pro Unit jetzt 0,27 CAD statt zuvor 0,25 CAD. Diese Ausweitung der Finanzierung ist ein Zeichen von Stärke – erst recht in einem Marktumfeld, in dem sich Explorationsunternehmen extrem schwertun, überhaupt Finanzierungen zu vernünftigen Konditionen abzuschließen.

Die Geldspritze steht offenbar in Zusammenhang mit einer Meldung, die das Unternehmen vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. VR Resources teilte darin mit, dass es gelungen ist, die Explorationslizenz auf seinem Junction Kupfer-Gold-Projekts in Nevada flächenmäßig zu verzehnfachen. Das zusätzliche Kapital, das jetzt von Investoren angeboten wird, soll vorrangig für die Untersuchung der neu erworbenen Claims auf dem Konzessionsgebiet Junction dienen.

Mit dem Abschluss der Finanzierung wird voraussichtlich am oder vor dem 17. April 2018 gerechnet. VR Resources Ltd ist erst seit März2017 an der Börse gelistet. Das Führungsteam mit dem Geologen Mike Gunning an der Spitze kann eine Reihe von nachweislichen Erfolgen in der Exploration und Entdeckung im Frühstadium nachweisen. Aktuell hat das Unternehmen 44 Mio. Aktien ausgegeben, 16 Prozent davon halten Insider, weitere 30 Prozent werden von institutionellen Investoren gehalten. Der Börsenwert liegt gerade bei 12 Mio. CAD.

Das Unternehmen hat sich auf die Exploration großformatiger Kupfer-Gold-Mineralsysteme im Westen der Vereinigten Staaten spezialisiert. Dem Börsengang vorausgegangen sind vier Jahre aktiver Explorationsarbeit in Nevada durch ein privates Explorationsunternehmen. Die drei Hauptprojekte sind Bonita, Junction sowie das Goldprojekt Danbo. Mit insgesamt 2,7 Mio. CAD an frischem Kapital sowie einem Cash-Bbestand von 1,4 Mio. CAD (Stand 31. Dezember 2017) ist VR Resources ausreichend finanziert und verspricht eine aktive Explorations- und Bohrsaison in Nevada, insbesondere auch auf dem Flaggschiffprojekt Bonita.



