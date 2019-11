Auslandsaktien: Weihnachtliche Kauflust

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding":

Nach den Rekordumsätzen zum chinesischen Singles‘ Day erhofft sich die Einzelhandelsbranche in den westlichen Ländern zur anstehenden Cyberwoche einen ähnlichen Zulauf.

14. November 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Alibaba hat die Messlatte wieder einmal hoch gehängt. Der diesjährige Singles‘ Day brachte dem chinesischen Platzhirsch im Online-Handel (WKN A117ME) mit über 38 Milliarden US-Dollar so starke Umsätze wie noch nie und ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „An dem einen Tag setzt Alibaba mit Internetverkäufen so viel um wie Amazon in einem Quartal“, beschreibt Roland Stadler von der Baader Bank die Dimension des weltweit größten Shopping-Events.

Lust auf Premiummarken

Anbieter von Waren des täglichen Bedarfs ebenso wie Unternehmen aus Luxusbranchen hätten sich längst auf Tage wie diese eingestellt und ihre Werbebudgets entsprechend hochgefahren. Zu den größten Singles‘ Day-Gewinnern zählt Stadler L'Oreal (WKN 853888). Die Geschäfte des weltgrößten Kosmetikherstellers liefen gut. Im dritten Quartal habe L’Oréal den Erlös um 7,8 Prozent auf 7,18 Milliarden Euro steigern können. „Das ist besser als der Markt“, vergleicht der Händler. Das spiegele der Aktienverlauf wider. Der Wert legte seit Jahresbeginn von 199 auf 262 Euro zu. Asien-Pazifik und Osteuropa gehörten zu L‘Oreals bedeutendsten Wachstumsregionen. In Europa lege das Unternehmen noch leicht zu, während die Umsätze in den USA gar rückläufig seien.

Vom größer werdenden Mittelstand in China profitiert auch LVMH (WKN 853292). Die Aktie des Branchenführers für Luxusgüter gewann seit Januar von 252 auf 402 Euro und damit fast 60 Prozent hinzu. Zu den gut 70 Rechten an wohlklingenden Marken wie Louis Vuitton, Moet und Hennessy, Dom Pérignon, Christian Dior geselle sich künftig vielleicht auch Tiffany. LVMHs aktuelles Angebot von 120 Dollar pro Aktie würde den Börsenwert von Tiffany auf 14,5 Milliarden Dollar heben. Noch sei offen, ob sich weitere Interessenten melden.



Weltweite Umsatztreiber

Mit den anstehenden Rabattschlachten insbesondere in den USA, Großbritannien, Deutschland und zunehmend auch Frankreich rund um Thanksgiving, Black Friday und Cyber Monday erwarten Online-Anbieter wie Amazon (WKN 906866) und Ebay (WKN 916529) es Alibaba gleichzutun. Das könnte nach Ansicht von Walter Vorhauser von der Oddo Seydler Bank während des weltweit zweitgrößten Shopping-Events durchaus gelingen. „Laut Marktforschungsunternehmen MIQ wollen immerhin 88 Prozent der US-Verbraucher an einem dieser Tage ihre Einkäufe tätigen.“



Vorhauser

Costco testet Medikamentenhandel

Möglichst viele dieser kauffreudigen Kunden versucht Costco Wholesale (WKN 888351) anzulocken. Mit über 700 Shops weltweit und 149.000 Mitarbeitern gehört der Konzern zu den größeren Supermarktketten in den Vereinigten Staaten. Bester Umsatzbringer ist Vorhauser zufolge mit 28 Prozent die Eigenmarke Kirkland. Costco ist als Klub organisiert, bei dem Kunden jährlich Mitgliedsbeiträge zahlen. Dadurch binde der Konzern seine Kunden relativ stark an sich. Derzeit laufe in den USA ein Pilotprojekt zur Online-Bestellung von Medikamenten im Wert von mindestens 35 US-Dollar. Diese würden innerhalb von einer Stunde ausgeliefert. „Mal schauen, wie sich das entwickelt“, meint Vorhauser. Die Aktie des in Seattle ansässigen Handelsunternehmens legte seit Jahresbeginn von 170 auf 274 Euro zu. Das entspricht einem Plus von über 60 Prozent.

Home Depot als verlässlicher Dividendenbringer

Für Baumarktketten wie Home Depot (WKN 866953) sind die Cyber Wochen laut Vorhauser zwar noch nicht das ganz große Geschäft. „Die Monate April bis Juni sind für die Branche wichtiger, deshalb sollten Anleger die anstehenden Zahlen für das dritte Quartal nicht zu hoch ansetzen.“ Von der Schwäche im vergangenen Jahr erholte sich die Aktie von Home Depot deutlich, wie Vorhauser anmerkt. Aktuell ist der Wert für 213 Euro zu haben, Ende 2018 waren es noch 142 Euro. Hinsichtlich der Ausschüttungen könne man sich auf das Unternehmen verlassen. Aktuell erreiche die Dividendenrendite 2,24 Prozent.

Von: Iris Merker



