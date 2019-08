Auslandsaktien: Rallye der Goldminenaktien

Mit dem gestiegenen Goldpreis ging es auch für Goldminenaktien kräftig nach oben, einige Kurse haben sich sogar verdoppelt. Die Branche ist aber hoch volatil.



22. August 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Aktien von Goldproduzenten haben sich in den vergangenen Wochen deutlich verteuert: Der Branchenindex Nyse Arca Gold BUGS, der internationale Goldproduzenten abbildet, ist seit Ende Mai um 47 Prozent gestiegen. Hintergrund ist die Goldpreisrally: Der Preis für eine Feinunze kletterte von unter 1.300 US-Dollar im Mai auf in der Spitze 1.534,60 US-Dollar Mitte August, am Donnerstag morgen sind es immer noch 1.496 US-Dollar.

Die derzeitige große Unsicherheit an den Märkten lässt Anleger wieder zur „Krisenwährung“ Gold ­greifen. Dazu sind die wichtigsten Notenbanken auf einen Lockerungskurs eingeschwenkt, die Zinsen sind wieder auf Talfahrt. Das macht Gold, das keine laufenden Erträge liefert, attraktiver.

Das alles hat auch die Kurse der Goldminenunternehmen in die Höhe schießen lassen – und zwar noch mehr als den Goldpreis selbst. „Aktien von Goldproduzenten partizipieren überproportional an der Goldpreisentwicklung“, bemerkt Walter Vorhauser von Oddo Seydler.

Vorhauser

Minenwerte hängen Goldpreis ab

Kräftig gestiegen ist zum Beispiel die Aktie der neuen Nummer eins auf dem Markt, der aus dem Zusammenschluss von Newmont Mining und Goldcorp entstandenen Newmont Goldcorp (WKN 853823). Der Kurs ist seit Mai von 27 auf 34,50 Euro gestiegen. Die Aktie der auf den zweiten Platz verdrängten Barrick Gold (WKN 870450) aus Kanada ist von 10,51 Euro Ende Mai auf aktuell 16,69 Euro geklettert. „Eine Rolle spielt auch, dass die Zentralbanken wieder Gold kaufen“, meint Roland Stadler von der Baader Bank, Spezialist an der Börse Frankfurt für Barrick Gold-Aktien. Ebenfalls deutlich gestiegen ist der Kurs von Gold Fields (WKN 856777) aus Südafrika. Die Aktie verteuerte sich von 3,34 Euro im Mai auf 5,20 Euro.

„Auch kleinere Goldförderer profitieren“, erklärt Stadler. So hat sich der Kurs von Detour Gold (WKN A0LG70) aus Kanada seit Mai sogar auf 16 Euro verdoppelt. Vorhauser nennt als Beispiel für einen kleineren Produzenten Argonaut Gold (WKN A1C70D), ein nordamerikanisches Unternehmen, das Minen in Mexiko betreibt. Die Aktie verteuerte sich von 1 Euro auf 1,73 Euro.

Viele Goldoptimisten

Vorhauser rechnet mittelfristig mit einem weiteren Goldpreisanstieg. „Auch technisch sieht es gut aus.“ Auch viele Rohstoffanalysten erwarten noch höhere Preise. „Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Fed die Zinsen weiter senken wird, was wiederum dem Goldpreis Auftrieb geben sollte“, meint etwa Daniel Briesemann von der Commerzbank. „Der Goldpreis dürfte von der expansiven Geldpolitik profitieren“, erklärt auch Dora Borbély von der DekaBank. Auf lange Sicht traut die Bank dem Goldpreis zwar nicht viel mehr als einen Inflationsausgleich zu. „Mittelfristig dürfte sich Gold unter den gegebenen Rahmenbedingungen aber nicht verbilligen.“

Stadler

Volatiles Marktsegment

Für die Goldminenaktien gilt die überproportionale Partizipation am Goldpreis allerdings in beide Richtungen: nach oben und nach unten, die Aktien sind daher besonders volatil. Neben dem Goldpreis beeinflussen noch viele andere Faktoren die Kursentwicklung: die allgemeine Aktienmarktentwicklung etwa und unternehmensspezifische Themen. Politische Probleme in den Förderländern, Streiks in den Minen oder technische Probleme sorgen immer wieder für Kursturbulenzen.

Analysten weisen zudem darauf hin, dass die Aktien unter Druck geraten könnten, da immer mehr Anleger auf ESG-Kriterien (Environment Social Governance) wert legen und die Arbeitsbedingungen in den Minen zum Teil problematisch sind. Auch der Blick in die Vergangenheit mahnt: Der Nyse Arca Gold BUGS hat sich zwar in diesem Jahr sehr gut entwickelt. 2011, als der Goldpreis ein Allzeithoch von über 1.900 US-Dollar erreicht hatte, lag der Index aber fast dreimal so hoch.

von: Anna-Maria Borse

22. August 2019, © Deutsche Börse AG

