Auslandsaktien: Positive Meldungen aus USA überwiegen

Ein besser als erwarteter Auftakt in die Berichtssaison für das dritte Quartal hebt die Laune am US-Aktienmarkt.

17. Oktober 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nimmt man den Auftakt der US-Berichtsaison als Gradmesser, so könnte sich das dritte Quartal am Ende als Gewinnbringer entpuppen. „Analysten hatten im Vorfeld insgesamt ihre Erwartungen auch wegen schwacher Konjunkturindikatoren heruntergeschraubt“, erinnert Walter Vorhauser von der Oddo Seydler Bank.

Etwa prognostiziert Datenanbieter FactSet für Aktiengesellschaften im S&P 500 niedrigere Gewinne in der Größenordnung von über 4 Prozent. IBES sieht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Ertragseinbußen von 2,2 Prozent. Rechne man den vom rückläufigen Ölpreis betroffenen Energiesektor heraus, bleibe immer noch ein erwartetes Minus von 0,3 Prozent.

Das Korrigieren vorheriger Ergebnisschätzungen nach unten gehört nach Ansicht von Vorhauser im Vorfeld einer Berichtssaison schon zur gängigen Praxis. Häufig reagierten die Aktienmärkte nach Vorlage besser als erwarteter Zahlen dann mit Kursgewinnen. „Vieles ist Psychologie.“

Mehr Gegenwind für Netflix

Indizes wie Dow Jones Industrial und S&P 500, aber auch Euro Stoxx 50 und DAX halten sich derzeit jedenfalls trotz Dämpfer etwa von IBM (WKN 851399) recht stabil, wie Vorhauser feststellt. Der Umsatz des IT-Konzerns sank zum fünften Mal in Folge, die IBM-Aktie gab daraufhin rund 3 Prozent nach. „Der Konzern hat neue Technologien verschlafen“, urteilt der Händler. Mit der 34 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Red Hat plane IBM nun verlorenen Boden gut zu machen und im Geschäft mit Hybrid-Clouds durchzustarten.

Mittlerweile würden innovative Konzerne wie Netflix (WKN 552484) klassischen IT-Unternehmen die Show stehlen. Sieben Millionen neue Nutzer in den Monaten Juli bis September samt Gewinnsteigerung von 403 Millionen auf 665 Millionen US-Dollar hätten bei Anteilseignern für zufriedene Gesichter gesorgt und der Aktie des Streamingdienstes einen Sprung von gut 10 Prozent auf zwischenzeitlich 282 Euro beschert. Im laufenden Quartal werde Netflix allerdings mehr Gegenwind bekommen. Mit den für November geplanten Videodiensten von Walt Disney Company (WKN 855686) und Apple (WKN 865985) stünden neue Konkurrenten mit günstigeren Abo-Preisen in den Startlöchern.

Vorhauser

Einen Gewinnrückgang in Höhe von 27 Prozent bei Goldman Sachs (WKN 920332) quittierten Anleger nach Beobachtung von Vorhauser zunächst mit deutlichen Aktienverkäufen und einem zwischenzeitlichen Kursverlust von rund 8 Prozent. Firmenchef Solomon habe im Nachhinein die Stärken des Konzerns wohl erfolgreich darstellen und der Aktie damit wieder zu einer positiven Richtung verhelfen können. “Anleger reagieren bei Enttäuschungen zunächst häufig mit hektischen Abgaben“, meint Vorhauser. Oft korrigierten sie bei näherem Hinsehen ihre Meinung und positionierten sich wieder.

von: Iris Merker

17. Oktober 2019, © Deutsche Börse AG

Lukratives privates Bankgeschäft

Die großen US-Banken öffneten in dieser Woche ihre Bücher und zeichneten laut Roland Stadler ein gemischtes Bild für den Sektor. JP Morgan (WKN 850628) profitiere unter anderem vom guten Geschäft mit Anleihen und Privatkunden. „Die Aktie der Bank ist sehr gut gelaufen und legte von 105 auf 108 Euro zu“, beschreibt der Baader Bank-Händler die Reaktionen am Markt. Trotz hoher Abschreibungen sowie eines Gewinneinbruchs um rund 20 Prozent auf 5,3 Milliarden US-Dollar, gewann der Wert von Bank of America (WKN 858388) seit Wochenbeginn von etwas über 26 auf 27,36 Euro und damit um 4,5 Prozent hinzu. „Das wichtige Privatkundengeschäft wächst“, begründet Stadler.

Hohe Rechtskosten belasteten die Ergebnisse von Wells Fargo (WKN 857949) und zunächst auch den Aktienkurs. Am Ende schaffte der Wert des Finanzkonzerns beim Stand von 44,97 Euro in dieser Woche dennoch ein leichtes Plus.

