Auslandsaktien: Ölkonzerne haben noch nicht ausgedient

Mit dem Kurssprung am Montag haben Ölaktien wieder die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Trotz Klimawandeldiskussionen sehen einige Analysten noch Potenzial.

19. September 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der massive Ölpreisanstieg am Montag dieser Woche nach dem Angriff auf wichtige Ölproduktionsanlagen in Saudi-Arabien hat auch die Kurse von Ölaktien beflügelt: Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Oil & Gas, der Ölkonzerne wie BP, Royal Dutch Shell und Total sowie Ölzulieferer abbildet, machte einen kräftigen Satz nach oben. Mittlerweile haben Ölpreis und Kurse aber wieder etwas nachgegeben. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte deutlich gemacht, dass keine Engpässe auf dem Ölmarkt zu befürchten seien.

Shell will „grün“ werden

„Am Montag haben alle Ölaktien profitiert, generell gehen die Entwicklungen aber sehr auseinander“, bemerkt Walter Vorhauser von Oddo Seydler. Das hängt auch mit unterschiedlichen Strategien angesichts des Klimawandels zusammen. US-Konzerne wie Exxon Mobil halten an ihrem alten Geschäftsmodell fest, die britisch-niederländische Royal Dutch Shell setzt hingegen auf grünen Strom, die französische Total will bis 2040 20 Prozent der Gewinne mit erneuerbaren Energien machen.

Royal Dutch Shell-Chef Ben van van Beurden plant einen radikalen Umbau des Konzerns. „Das Unternehmen soll Weltmarktführer für klimaneutrale Energie werden“, erklärt Vorhauser. Die Aktie (WKN A0D94M) hat zwar zwischenzeitlich unter enttäuschenden Zahlen für das zweite Quartal gelitten, auf Sicht von drei Jahren kommt sie aber auf ein Plus von 25 Prozent. „Allerdings stabilisieren auch die hohen Dividenden den Kurs“, bemerkt Vorhauser.

„Exxon schon lange im Abwärtstrend“

So gut gehalten wie Shell hat sich Exxon Mobil nicht: „Die Aktie ist schon seit einigen Jahren im Abwärtstrend“, stellt Vorhauser fest. Aktuell wird sie (WKN 852549) an der Börse Frankfurt zu 66 Euro gehandelt, Ende 2016 waren es noch über 85 Euro. Auch Exxon musste für das zweite Quartal ein Minus von Umsatz und Gewinn melden.

Der britische BP-Konzern ist in Sachen Klimaneutralität Beobachtern zufolge ebenfalls nicht an vorderster Front. Für die Kursentwicklung spielen aber noch viele andere Dinge eine Rolle: Auf Sicht von drei Jahren kommt die Aktie (WKN 850517) auf ein Plus von 17,5 Prozent. „Auch am Montag ging es kräftig nach oben“, berichtet Roland Stadler von der Baader Bank. Etwas erholen konnte sich auch die Aktie des Unternehmens für Erdölexplorations- und Ölfeldservice Schlumberger (WKN 853390). Der Kurs stieg am Montag von 33 auf 36 Euro ­– bei hohen Umsätzen, wie Stadler feststellt. Längerfristig hat die Aktie aber noch mehr gelitten als Aktien von Ölkonzernen: Auf Sicht von drei Jahren hat sich der Kurs halbiert.

„Wandel wird noch dauern“

Nicht alle halten die Ölkonzerne für Auslaufmodelle. So hat sich die US-Bank JP Morgan diese Woche optimistisch bezüglich der Ölbranche gezeigt und den Sektor wegen der nach Ansicht der Analysten guten Aussichten für den Ölpreis und einer attraktiven Bewertung auf „Overweight" hochgestuft. Favorit ist Shell, auch zu BP und Total rät die Bank. Nur für den italienischen Mineralöl- und Energiekonzern Eni (WKN 897791) lautet das Votum „Underweight".

Auch das US-Analysehaus Bernstein Research bleibt weiter positiv gestimmt, die Branche sei zuletzt rentabler geworden. Unter den europäischen Branchenwerten würden vor allem die aus dem Zusammenschluss von Statoil und Norsk Hydro hervorgegangene norwegische Equinor (WKN 675213), aber auch BP und Eni von steigenden Ölpreisen profitieren. Bernstein setzt Shell, BP, Total und auch Eni auf „Outperform“.

Vorhauser glaubt ebenfalls nicht an das schnelle Ende der Ölkonzerne: „Die USA halten sich beim Thema klimaneutrale Energien noch sehr zurück“, meint der Händler. „Der Wandel wird wohl noch eine ganze Weile dauern.“

von: Anna-Maria Borse



