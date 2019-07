Auslandsaktien: Kursfeuerwerk bei Halbleiteraktien

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Viele Quartalszahlen und Ausblicke in der Chipbranche überraschen positiv, Aktien klettern auf Mehrjahrshochs. Einige Analysten meinen, dass der Pessimismus übertrieben war.

25. Juli 2019. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Für die weltweite Halbleiterindustrie wird 2019 das schlechteste Jahr seit 2009 – das hat das Beratungshaus Gartner Anfang der Woche prognostiziert. Gartner geht davon aus, dass der Halbleiterumsatz in diesem Jahr um 9,6 Prozent auf 429 Milliarden US-Dollar schrumpfen wird. Die Gründe: Preisdruck bei Speicherchips, der Handelsstreit zwischen den USA und China und das rückläufige Wachstum beim Absatz von Smartphones, PCs und Servern.

Der Handelsstreit und die sich mehrenden Anzeichen einer Konjunktureintrübung hatten Aktien von Chipproduzenten und -ausrüstern schon im letzten Quartal 2018 zugesetzt: So gaben die Kurse von Unternehmen wie Intel (WKN 855681), Infineon (WKN 623100), STMicroelectronics (WKN 893438), Qualcomm (WKN 883121), Lam Research (WKN 869686), Applied Materials (WKN 865177), Micron Technology (WKN 869020) und Texas Instruments (WKN 852654) kräftig nach. Ein weiterer Kursrutsch folgte im Mai dieses Jahres.

Optimistischer Ausblick für drittes QuartalVorhauser

Zuletzt ging es aber wieder deutlich nach oben, einige Aktien haben Mehrjahres- oder sogar Allzeithochs erreicht. „Es gab einiges an guten Quartalszahlen, etwa von Micron Technology und Texas Instruments“, berichtet Walter Vorhauser von Oddo Seydler. Der US-Chipkonzern Texas Instruments überraschte den Markt diese Woche mit einem optimistischen Ausblick auf das dritte Quartal. Die Aktie, die vor zwei Monaten noch bei 92 Euro gehandelt wurde, kostet jetzt 116 Euro – der höchste Stand seit dem Jahr 2000.

Auf Dreizehnjahreshoch kletterte diese Woche der Kurs des kalifornischen Chipentwicklers Advanced Micro Devices AMD (WKN 863186). Die Aktie stand vor zwei Monaten bei 24 Euro und kostet jetzt 30,53 Euro. Seit April 2018 hat sich der Kurs fast vervierfacht, seit 2016 ist er sogar um den Faktor 15 gestiegen. „AMD hat im Vergleich zu Intel die bessere Produktpipeline“, erklärt Vorhauser. „Das zeigt sich in den Verkaufszahlen.“ So komme die dritte Generation an Ryzen-Prozessoren sehr gut an. „Für die Quartalszahlen, die nächste Woche veröffentlicht werden, wird ein höherer Gewinn erwartet.“

Auch die Intel-Aktie hat sich in den vergangenen zwei Monaten deutlich erholen können, seit dem Juni-Tief ging es um 20 Prozent nach oben. Die Aktie hat – wie Infineon – die Verluste aus 2018 und vom Mai 2019 aber noch nicht wieder wettmachen können. Derzeit laufen Gespräche mit Apple, Intel will die Sparte für Modem-Chips in Smartphones an Apple verkaufen. „Für Apple würde das Sinn machen, und Intel könnte sich auf das Dateninfrastrukturgeschäft konzentrieren“, bemerkt Vorhauser. Intel wird heute nach US-Börsenschluss seine Quartalzahlen präsentieren.

„Unternehmen haben Vorkehrungen getroffen“

Goldman Sachs hat kürzlich mehrere Aktien aus der Branche auf „Buy“ hochgestuft, etwa Applied Materials, Lam Research und Micron Technology. Die Analysten sind jetzt optimistischer für den Sektor, das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage im Bereich der Chipindustrie werde sich schneller zugunsten der Anbieter verändern als bisher angenommen. Außerdem hätten die Unternehmen schon mit zurückgefahrenen Investitionen Vorkehrungen getroffen. Auch Vorhauer zeigt sich zuversichtlich: „In diesem Jahr werden wir noch neue Hochs sehen“, erklärt der Händler. „2020 wird aber wieder schwächer werden.“

von: Anna-Maria Borse

© 25. Juli 2019, Deutsche Börse AG

