Weitere Suchergebnisse zu "Remy Cointreau":

18. Juli 2018. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Wenn Großereignisse wie die Fußballweltmeisterschaft und Wimbledon mit der sonnigen Jahreszeit aufeinandertreffen, belebt das in der Regel die Geschäfte der Getränkeindustrie. Diese Rechnung scheint für Carlsberg (WKN 861061 ) aufzugehen. Die Aktie des dänischen Brauereikonzerns legte seit dem Tief Ende April von 92 auf 105 Euro zu. Die ersten Monate dieses Jahres waren für viele Werte der Branche hingegen eher schwach, wie Roland Stadler von der Baader Bank anmerkt.In diesem Jahr ziele das Unternehmen auf ein operatives Ergebnis im mittleren einstelligen Bereich, was unter anderem durch ein striktes Kostenmanagement erreicht werden soll. Die größten Wachstumsraten beim Bierkonsum lägen auch künftig in Asien. In Russland hätten die Dänen, vertreten durch Baltika, nach einer Zeit des sinkenden Bierkonsums im Zuge der Fußball-WM Rückenwind erhalten. Unter anderem hatten die Wirtschaftsflaute und das Verkaufsverbot für 1,5 Liter Plastikbierflaschen zuvor den Absatz gedrückt.Für die gesamte Branche sieht Bloomberg weltweit Wachstumsraten von jährlich 2,5 Prozent bis 2022. Dann soll das vor allem von jüngeren bevorzugte Craft Beer bereits 21 Prozent der gesamten Produktion ausmachen. Mit trendigen Craft- und alkoholfreien Bieren habe Carlsberg bereits im ersten Quartal die Absatzmengen um 30 bzw. 23 Prozent steigern können.Anheuser-Busch: Synergieeffekte kommen zum Tragen

Dem Trend Richtung Craft Beer trug Anheuser-Busch Inbev (WKN A28SUV) mit der Übernahme von Blue Point bereits im Jahr 2014 Rechnung. Nach einer schwierigen Phase sieht Walter Vorhauser für den Branchenprimus mit Marken wie Franziskaner, Löwenbräu, Becks, Diebels und Corona zwar noch keine Trendwende. Die seit 2015 eher abwärts gerichtete Aktie der Belgier habe seit Anfang Mai 2018 aber immerhin von 80 auf 88 Euro zugelegt. "Übernahmen wie die von SABMiller vor zwei Jahren kosten viel", begründet der Händler der Oddo Seydler Bank die Schwächephase. Zudem brauche der organisatorische Zusammenschluss von Unternehmen einfach Zeit. Zwar könnte die Anheuser-Busch-Aktie nach Ansicht von Vorhauser durchaus neue Tiefs erleben. Der Konzern profitiere mittlerweile aber von den Synergieeffekten der Megafusion mit SABMiller.

Vorhauser

Rémy Cointreau: Luxus geht immer

Absatzsorgen scheinen die Hersteller von Hochprozentigem nicht zu kennen. Seit Jahren zeigt etwa die Aktie von Rémy Cointreau (WKN 883206 ) tendenziell gen Norden. Aktuell ist der Wert für 115 Euro zu haben und nähert sich damit wieder dem Allzeithoch. "In China kommen Premiummarken wie Rémy Martin um 50 US-Dollar die Flasche besonders gut an", weiß Vorhauser. Das Asiengeschäft des französischen Spirituosenkonzerns laufe generell wie geschmiert. Allein Rémy Martin habe auch dank der höheren Nachfrage in China, Japan und Indien im abgelaufenen Geschäftsjahr um 13,2 Prozent auf 760 Millionen Euro zugelegt. "Die operative Marge verbesserte sich um 0,3 Punkte auf 21 Prozent." Das ist nach Auffassung von Vorhauser recht ordentlich. Zwischenzeitlich hätten die Antikorruptionsbemühungen der chinesischen Regierung den Verkauf von Luxusgütern zwar verlangsamt. Mittlerweile habe sich die Zurückhaltung wieder gelegt.

Keurig Dr Pepper: Fusion abgeschlossen

Generell trinken die Menschen nach Angaben von Canadean mehr. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Flüssigkeit im vergangenen Jahr beziffert das britische Marktforschungsunternehmen mit durchschnittlich 280 Liter und damit 13 Liter über dem Vorjahreswert - Tendenz weiter steigend. Zunehmend greifen Verbraucher dabei zu den Brausesorten Cherry und Energy der Kultmarke Dr Pepper (WKN A2JQRZ ) oder zu den über 125 anderen Marken mit Soft Drinks, Säften und trinkfertigen Tees des Getränkeriesen. "Die Fusion mit dem amerikanischen Kaffeekapselspezialisten Keurig, den die deutsche Reimann-Familie 2015 übernahm, scheint nun abgeschlossen", registriert Stadler. Zusammen käme der Pepsi- (WKN 851995 ) und Coca-Cola-Rivale (WKN 850663 ) auf einen Umsatz von etwa 11 Milliarden US-Dollar.von: Iris Merker19. Juli 2018, © Deutsche Börse AG Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.