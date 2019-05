Auslandsaktien: Aktienmärkte mit leichten Verlusten

Der amerikanische Aktienmarkt trat in dieser Woche den Rückwärtsgang an. Besonders auffällig waren das Minus am Dienstag und die Tatsache, dass der Markt am Tagestief geschlossen hat. Auch die Vorzeichen für Mittwoch sehen rot aus. Unbeeindruckt von sämtlichen Marktbewegungen wird in den vergangenen Tagen und Wochen die Aktie von Plug Power (WKN: A1JA81) gehandelt. Aktuell notiert die Aktie bei 2,56 Euro und ist bei deutschen Anlegern sehr gefragt. Die Kursentwicklung kann sich auch sehen lassen, denn seit Jahresanfang hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Dies ist Grund genug, sich mit der Aktie und dem Unternehmen zu beschäftigen. Bei Plug Power handelt es sich um einen Brennstoffzellenhersteller und diese Branche liegt voll im Trend der alternativen Energie. Am Dienstagabend gab das Unternehmen nun bekannt, dass man im Bereich der elektrischen Lieferwagen bis Ende 2021 100 Lieferwägen von der Deutschen Post Tochter DHL mit Zellen ausstatten wird. In Deutschland tut sich diese Antriebsart bisher schwer, da es dafür kein Tankstellennetz gibt. Für größere Unternehmen, deren Fahrzeuge keine weiten Strecken zurücklegen müssen, kann dies eine gute Alternative sein. Ebenfalls in dieser Nische befinden sich Unternehmen wie Ballard Power (WKN: A0RENB) und Fuelcell Energy (WKN: A2PKHA).



Der japanische Aktienmarkt hat eine sehr ruhige Woche hinter sich und der Nikkei 225 verliert 148 Zähler, kann sich aber mit einem Schlusstand von 21.003 Punkten knapp über der psychologischen Marke von 21.000 Punkten halten. Der Luxuskosmetikhersteller Shiseido (WKN: 854002) leidet unter der momentan fehlenden Nachfrage aus dem wichtigsten ausländischen Absatzmarkt China und auch die Verschiebung der Währungsparitäten macht dem Konzern zu schaffen. Die Aktie verliert fast fünf Prozent an Wert. Die Aktie von SoftBank (WKN: 891624) konnte hingegen um vier Prozent zulegen. Die Fusion der amerikanischen Mobilfunkanbieter T-Mobile (WKN: A1T7LU) und Sprint (WKN: A1W1XE), Softbank ist mit einem Anteil von knapp 85 Prozent der Großaktionär von Sprint, ist zwar immer noch nicht in trockenen Tüchern, aber mit dem Verkauf der Prepaidkarten Firma Boost Mobile wird einer Auflage der amerikanischen Aufsichtsbehörde Folge geleistet. „Dies sollte den Fusionsprozess beschleunigen“, resümierte Björn Marten von der Baader Bank AG in Stuttgart.

Zum Börsenstart in diese Handelswoche war der geplante Zusammenschluss der Autobauer Renault (WKN: 893113) und Fiat Chrysler (WKN: A12CBU) das dominierende Thema. Fiat Chrysler schlägt demnach ein Gemeinschaftsunternehmen vor, an dem sowohl die Italiener wie die Franzosen je die Hälfte halten sollen. Renault bildet zusammen mit Nissan (WKN: 853686) und Mitsubishi (WKN: 876551) schon länger eine Allianz, bei der sie im letzten Jahr 10,76 Millionen Fahrzeuge verkauften. Rechnet man die verkauften Autos von Fiat Chrysler dazu, wurden im letzten Jahr über 15 Millionen Autos verkauft. „Der Vorschlag des italienischen Autoriesen zeigt auch den enormen Druck in der Autobranche, bei dem der Wandel, insbesondere die Elektromobilität und autonomes Fahren, sehr viel Geld kostet und es sinnvoll erscheint, Allianzen zu schließen“, analysierte Sven Nemela von der Baader Bank AG in Stuttgart. Bei Renault ist der französische Staat Anteilseigner mit 15 Prozent und hat demnach ein gewaltiges Mitspracherecht, zeigte allerdings schon positive Signale sofern bestimmte Anforderungen eingehalten werden. Auch an der Börse wurde der Plan mit Wohlwollen aufgenommen und die Kurse beider Papiere schossen zur Börseneröffnung in die Höhe.



A0M23V) hat seine Leistung um 19 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro erhöht. Auch der Auftragsbestand erhöhte sich um zwei Prozent auf 17,9 Milliarden Euro. Als Hauptgründe wurden der Bauboom sowie das gute Bauwetter ausgemacht. Man gehe derzeit davon aus, dass die Erwartungen für das Geschäftsjahr übertroffen werden. Die Aktie reagierte in einem schwachen Gesamtmarkt neutral und notiert derzeit bei 28,30 Euro.



Wegen schwacher Nachfrage fährt der weltgrößte Stahlkonzern ArcelorMittal (WKN: A2DRTZ) die Stahlproduktion weiter zurück. Als Hintergrund wurde die sinkende Nachfrage der Automobilindustrie sowie gestiegene Importe ausgemacht. In Deutschland sind die Werke in Eisenhüttenstadt und Bremen von den Produktionskürzungen betroffen. Im übrigen Europa trifft es Dünkirchen in Frankreich sowie Asturias in Spanien. Die ArcelorMittal-Aktie sank am Donnerstag um fünf Prozent auf 13,50 Euro und fiel in den letzten fünf Wochen um 35 Prozent auf den tiefsten Stand seit drei Jahren.