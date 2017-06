Der Ausbruch aus der Konsolidierung ist richtungsweisend für den weiteren Verlauf!

S&P 500 Wochenchart (mittelfristig): In der vergangenen Woche konnte der S&P 500 seine High-Base-Formation im Wochenchart auf der Oberseite auflösen. Mit einem Wochenhoch bei 2.454 Punkten wurde ein neues Allzeithoch ausgebildet und der mittelfristige Aufwärtstrend fortgesetzt. Ein Warnzeichen ist jedoch, dass der Wochenschlusskurs innerhalb der High-Base-Konsolidierung geschlossen hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass die sich Konsolidierung unterhalb der 2.450er Marke in der kommenden Woche fortsetzt, ist daher hoch. Die Situation zur Vorwoche hat sich so trotz Ausbruch auf ein neues Allzeithoch nicht verändert. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die 2.450er Marke mit einem Wochenschlusskurs oberhalb dieses Widerstandes, würde den nächsten Aufwärtsimpuls auslösen. Der mittelfristige Trend ist einwandfrei intakt und aufwärtsgerichtet. Die Indikatoren befinden sich einheitlich im Kaufmodus und bestätigen diesen Aufwärtstrend. Übergeordnet bleibt der Index daher bullisch zu bewerten.

S&P 500 Tageschart (kurzfristig): Im Tageschart ist der Fehlausbruch auf ein neues Allzeithoch deutlicher zu erkennen. Nach dem Ausbruch über die 2.450er Marke fehlte den Bullen die Kraft für Anschlusskäufe und der Index fiel direkt auf bis auf den 20 Tage gleitenden Durchschnitt zurück.

Dieser Durchschnitt diente in den letzten zwei Wochen bereits 4 Mal als Unterstützung. Unsere Mentorschüler wissen, je öfter eine Unterstützung getestet wird, umso höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese durchbrochen wird. Daher ist für den Beginn der kommenden Woche sehr wichtig, dass die Bullen Stärke zeigen und die 2.450er Marke erneut in Angriff nehmen.

Bei den Indikatoren zeigt sich derzeit im Tageschart ein gemischtes Bild. Sollte es den Bullen jedoch gelingen die 2.450er Marke zu überwinden, so würden die Indikatoren einheitlich sehr schnell in den Kaufmodus wechseln und so weitere Anschlusskäufe bestätigen. Das Ziel auf der Oberseite wäre dann die 2.500er Marke.

Fällt hingegen der Leitindex in der kommenden Woche unter den 20 Tage gleitenden Durchschnitt, so ist mit einem direkten Test der 2.400er Marke zu rechnen. Diese Unterstützung ist von besonderer Bedeutung. Denn sollte auch die 2.400 unterschritten werden, so würde der S&P 500 von einer Konsolidierung in eine ausgedehnte Korrektur übergehen. Diese Korrektur könnte sich dann auf mehrere Wochen ausdehnen. Ein Kursrutsch bis 2.350 und 2.300 Punkte ist in diesem Szenario realistisch.

Fazit: Wir warten einen Ausbruch aus der Konsolidierung (2.400 – 2.450) und somit ein Ende der Seitwärtsbewegung ab. Wenn die Konsolidierung beendet ist, profitieren wir anhand der von uns verwendeten Einstiegsstrategien am weiteren Verlauf des Aufwärtstrends. Welche Einstiegsstrategien dies sind, können Sie in unserem Mentorprogramm erlernen. Dies ist nur eine von vielen sehr wichtigen Tradingfertigkeiten, die Sie sich als erfolgreicher Börsianer aneignen müssen, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Wir unterstützen Si e dabei und stehen Ihnen sehr gern zur Seite, damit Sie sich weiterzuentwickeln können und in die Liga der professionellen Marktteilnehmer aufsteigen. Der Trend ist mittelfristig bullisch und auch kurzfristig noch positiv zu bewerten. In der kommenden Woche warten wir die Konsolidierung ab. Der Verlauf dieser Konsolidierung gibt uns ein Bild über die Stärke der Bullen und des aktuellen Trends. Das mittelfristige Ziel bei 2.500 Punkten bleibt bestehen. Wichtig ist dabei, dass die 2.400er Marke nicht unterschritten wird.

Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

WST1: 2.450;

WST2: 2.480;

WST3: 2.500

Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

UNST1: 2.431;

UNST2: 2.415;

UNST2: 2.400;

UNST3: 2.380;

UNST4: 2.370;

UNST5: 2.350;

UNST6: 2.330/20

Hinweis: In der kommenden Woche bin ich aus geschäftlichen Gründen ab Mittwoch die gesamte Woche unterwegs. Die nächsten Ausgaben werden daher am kommenden Dienstag und dann erst wieder als Wochenausgabe am 3. Juli veröffentlicht.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…

Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen. Schreiben Sie mir gerne unter sg@formationstrader.de.

Silvio Graß

Disclaimer

Dieser Beitrag/Analyse dient ausschließlich allgemeinen Informationszwecken. Die auf diesem Blog befindlichen Inhalte und Informationen sind ausdrücklich keine Anlageberatung und geben auch keine konkreten Empfehlung zu einem Wertpapier, Finanzprodukt oder -instrument ab. Ferner stellt die Erwähnung eines bestimmten Wertpapiers keine Empfehlung Seitens des Autor/Redakteurs zum Kaufen, Verkaufen oder Halten des betreffenden oder eines anderen Wertpapiers, Finanzprodukts oder -instruments dar. Auch wenn Formulierungen und Hinweise scheinbar zu einer Handlung auffordern, sind in diesem Blog Autoren/Redakteure nicht für tatsächliche Transaktionen seitens des Nutzers verantwortlich zu machen. Die Nutzung dieser Seite/Blog kann nicht die kompetente Beratung durch einen anerkannten Anlageberater ersetzen. Denken Sie bitte daran, dass jede Art von Anlagen mit dem Risiko finanzieller Verluste einhergeht. Allen Informationen liegen Quellen zugrunde, die wir für vertraulich erachten. F ür eine Richtigkeit der hier dargelegten Informationen können wir dennoch keine Garantie übernehmen. Eine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden ist ausgeschlossen. Nachdruck oder Kopien der hier veröffentlichten Beiträge ist nur mit Verweis auf http://www.formationstrader.de/ erlaubt. Autoren/Redakteure die an der Erstellung dieser Beiträge/Analysen beteiligt sind, können Anteilsscheine an den vorgestellten Produkten besitzen.