Ausblick für Silber bis Q2 2021: Phönix aus der Asche

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Unseren internen Modellen zufolge, erwarten wir, dass die Silberkurse im Laufe des Jahres bis zum 2. Quartal 2021 um fast 30 Prozent und damit schneller steigen werden als unsere Goldprognose von 18 Prozent im selben Zeitraum. Dies wird nicht ausreichen, um die Beziehung zwischen den beiden Metallen auf ein „normales“ Niveau zu bringen, doch nach einer Phase der Inaktivität kommt ganz offensichtlich Bewegung in Silber.



Silber im ersten Halbjahr 2020



Nachdem sich Silber eine Zeit lang schlechter entwickelt hat als Gold, hat Silber nun begonnen aufzuschließen. Die Gold-Silber-Ratio (Abbildung 1), die im März 2020 mit 123 ein Allzeithoch erreicht hatte (vier Standardabweichungen über dem Durchschnitt seit 1990), hat sich wieder auf 95 zurückgezogen (immer noch zwei Standardabweichungen über dem Durchschnitt seit 1990). Unseres Erachtens wird Silber noch weiter zu Gold aufschließen, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass der historische Durchschnitt der Gold-Silber-Ratio (von 68) erreicht werden wird, da ein schlechter industrieller Hintergrund bei Silber für Gegenwind sorgt.



Quelle: WisdomTree, Bloomberg. 01.06.1990 bis 14.07.2020. Daten basierend auf den Edelmetallpreisen der London Bullion Market Association. StA entspricht dem Abstand vom Durchschnitt als Anzahl der Standardabweichungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse und der Wert von Anlagen kann fallen.

Anhand der 120-tägigen rollierenden Korrelation zwischen Gold und Silber (Abbildung 2) lässt sich beobachten, dass sie mehr als eine Standardabweichung unter dem Durchschnitt von 82 Prozent seit 2011 liegt. Dies zeigt, dass Silber nicht sehr stark auf die Gewinne bei Gold reagiert hat, zu denen es seit Beginn der COVID-19-Krise gekommen ist.



Quelle: WisdomTree, Bloomberg. 13.03.2011 bis 14.07.2020. Daten basierend auf den Spotpreisen von Bloomberg. StA entspricht dem Abstand vom Durchschnitt als Anzahl der < Standardabweichungen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse und der Wert von Anlagen kann fallen.

Obwohl die Marktpositionierung in Silber-Futures (Abbildung 3) 2020 gesunken ist (und der aktuelle Zuwachs auch nicht sehr überzeugt), befinden sich die Zuflüsse in Silber-Exchange Traded Commodities (ETCs) auf einem noch nie zuvor beobachteten Niveau (Abbildung 4). Dieser offensichtliche Wechsel durch institutionelle Investoren von COMEX - auf ETC-Instrumente könnte auf den Problemen beruhen, die sich während der COVID-19-Krise bei Gold-Futures an der COMEX ergeben haben. Hierbei gab es Schwierigkeiten bei der Beschaffung des Metalls in der geeigneten Größe, da keine Flüge mehr durchgeführt werden konnten. Obwohl der COMEX-Bestand für Silber reichlich erschien, konnte die Börse nur eingeschränkt Gold beschaffen und die Investoren könnten deshalb in physisch besichert ETC-Instrumente abgewandert sein.



Quelle: WisdomTree, Bloomberg. 21.03.1995 bis 14.07.2020. Die historische Performance ist kein Anhaltspunkt für die künftige Performance und jedes Investment kann im Wert sinken



Quelle: WisdomTree, Bloomberg. 28.04.2006 bis 14.07.2020. Daten basierend auf den Spotpreisen von Bloomberg. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse und der Wert von Anlagen kann fallen.



Modell

In unserem Artikel „Gold and silver: similar, but different“ (Gold und Silber: ähnlich, aber anders) argumentierten wir, dass die Kursentwicklung von Silber zu 80 Prozent mit Gold korreliert ist. Im Rahmen unserer Modellierung ist Gold deshalb der Faktor, der den Silberkurs am stärksten beeinflusst. Jedoch halten wir auch folgende Variablen für wichtige Einflussfaktoren:

Erhöhung der Produktionstätigkeit – Silber findet zu mehr als 50 Prozent in der Industrie Anwendungen (im Gegensatz zu Gold, bei dem dieser Anteil weniger als 10 Prozent beträgt). Stellvertretend für die industrielle Nachfrage verwenden wir den Global Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI).



Erhöhung der Silberbestände – steigende Bestände signalisieren eine höhere Verfügbarkeit des Metalls und wirken sich deshalb negativ auf die Kurse aus. Stellvertretend verwenden wir die Bestände von Terminbörsen.



Erhöhung der Investitionen im Bergbau (Capex) – je mehr Minen investieren, desto höher wird das potenzielle Angebot in Zukunft ausfallen. Deshalb rechnen wir für diese Variable eine 18-monatige Verzögerung ein. Angesichts der Tatsache, dass das meiste Silber ein Nebenprodukt beim Abbau anderer Metalle ist, beziehen wir den Investitionsaufwand (Capex) der wichtigsten 100 Bergbaugesellschaften mit ein (nicht nur auf Silber spezialisierte Bergbauunternehmen).



Goldausblick für das zweite Quartal 2021: Auf dem Weg zu neuen Höhenflügen



In Goldausblick für das zweite Quartal 2021: Auf dem Weg zu neuen Höhenflügen legen wir unsere

Prognosen im Hinblick auf drei Szenarien dar.

Konsens – basierend auf den Konsensprognosen für den gesamten makroökonomischen Dateninput in unser Modell und der Annahme, dass sich die Anlegerstimmung im Hinblick auf Gold auf dem heutigen Niveau hält.

U-förmig – das Basisszenario von WisdomTree, das von einer u-förmigen wirtschaftlichen Erholung ausgeht.

Bärenszenario – eine v-förmige wirtschaftliche Erholung bei sehr niedriger Inflation.

In unserer Silberprognose fokussieren wir uns auf das Basisszenario einer u-förmigen

wirtschaftlichen Erholung, bei dem der Goldpreis zum Ende des Prognosehorizonts

2070 USD/Feinunze erreicht und wir das frühere Allzeithoch vom Mai 2011 (1900 USD/Feinunze) bis

Ende dieses Jahres durchbrechen.

Silberprognosen

Beim Wachstum könnte Silber Gold unseres Erachtens überholen. Obwohl Silber durch eine

schwache industrielle Nachfrage und steigende Bestände gehemmt wird, könnte es bis zum

2. Quartal 2021 auf 23,56 USD/Feinunze steigen (Abbildung 5), was gegenüber heute (14.07.2020)

einem Anstieg von 24 Prozent entspricht. Er würde nicht ausreichen, um die Gold-Silber-Ratio auf

ein normales Niveau zurückzuführen. In der Tat könnte sie immer noch fast eine

Standardabweichung über dem Durchschnitt liegen. Wenn unsere Goldprognose für das 2. Quartal

2021 von 2070 USD/Feinunze korrekt ist und die Gold-Silber-Ratio sich normalisiert, würde der

Silberpreis über 30 USD/Feinunze liegen. Unseres Erachtens wird die Ratio angesichts der schwachen

Industrienachfrage im kommenden Jahr nicht auf einen normalen Stand zurückkehren.



Quelle: WisdomTree (Prognosen), Bloomberg (historische Daten), Daten verfügbar bis Schlusskurs vom 14. Juli 2020. Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Performance und alle

Investments beinhalten Risiken und Unsicherheiten.

Langsame Erholung bei der Industrienachfrage zu erwarten

Die Einkaufsmanagerindizes (EMIs) für das verarbeitende Gewerbe sind in den vergangenen

Monaten stark gestiegen und der globale Index war nicht so stark rückläufig, wie dies auf den

Tiefpunkten der globalen Finanzkrise, die 2008 ihren Anfang nahm, zu beobachten war. Das hat uns

angesichts des Schadens überrascht, den die Industrieproduktion und die Lieferketten genommen

haben. Da die COVID-19-Fälle steigen, wird sich die Erholung der EMIs unseres Erachtens

verlangsamen. In zahlreichen Städten/Ländern weltweit werden die Lockdown-Maßnahmen wieder

eingeführt und andernorts werden Maßnahmen langsamer gelockert.



Quelle: WisdomTree, Bloomberg. 05.02.2009 bis 14.07.2020. Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Performance und alle Investments beinhalten Risiken und Unsicherheiten.



Angebot aus dem Silberabbau könnte steigen

Der Abbau von Silber ist seit vier Jahren rückläufig. Die Hauptursachen dafür sind eine sinkende

Erzqualität in mehreren großen Primärsilberminen, eine geringere Silberproduktion in Kupferminen

und größere Störungen in großen Silberminen.

In unserem Modell ist eine unserer Ersatzgrößen für den Abbau – die Höhe der Investitionen in

Minen – in den letzten Monaten zwar deutlich zurückgegangen, verzeichnete vor 18 Monaten aber

noch einen Anstieg (Abbildung 7). Um in unserem Modell die Zeit widerzuspiegeln, bis eine

Erhöhung der Investitionen zu einem merklichen Anstieg der Abbaumenge führt, rechnen wir in

diese Daten eine Zeitverzögerung von 18 Monaten ein. Da wir gegenwärtig darauf warten, dass

diese erhöhten Investitionen sich niederschlagen, könnte das Angebot einen Teil der Preiszuwächse

bei Silber wettmachen.

Betrachtet man die Lage jedoch auf mikroökonomischer Ebene, gibt es Grund für die Annahme, dass

der Silberabbau dieses Jahr rückläufig sein wird. Aufgrund von COVID-19 wurde der Bergbau in

Regionen mit hoher Silberproduktion wie Mexiko, Peru, Bolivien und der kanadischen Provinz

Quebec vorübergehend eingestellt. Beispielsweise prognostiziert Metals Focus eine Reduzierung der

Fördermengen von Silberminen von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr (60,3 Millionen Feinunzen)

aufgrund von Störungen im Zuge von COVID-19, insbesondere in Peru und Mexiko . Das könnte bei

Silber eine seltene Periode mit einem Angebotsdefizit auf dem Markt hervorrufen. Während wir in

unserem Modell also auf möglichen Gegenwind durch einen Anstieg des Angebots hinweisen,

besteht ein Aufwärtsrisiko beim Preis, falls es im Zusammenhang mit COVID-19 zu Störungen

kommt.



Quelle: WisdomTree (Prognosen), Bloomberg (historische Daten), Daten verfügbar bis Schlusskurs vom 14. Juli 2020. Prognosen sind kein Indikator für die zukünftige Performance und alle

Investments beinhalten Risiken und Unsicherheiten.

Silber-Börsenbestand steigt langsamer

In Bezug auf einen anderen Angebotsindikator – die Silberbestände – schränken uns die schlechten

Daten zu den globalen Beständen ein, weshalb wir die Bestände von Terminbörsen als Ersatzgröße

heranziehen (Abbildung 8). Die Bestände von Terminbörsen sind in den letzten Jahren angestiegen.

Obwohl dies schwer mit den sinkenden Abbaumengen der letzten Jahre zu vereinbaren ist, hilft es,

die relativ schwachen Preise von Silber zu erklären. Die Geschwindigkeit des Bestandsaufbaus hat

sich 2020 jedoch deutlich verlangsamt. Wir erwarten, dass die Silberbestände weiter steigen

werden, allerdings deutlich weniger als in den vergangenen Jahren. Die Möglichkeit, dass mehr

Silber in Tresoren für ETCs anstatt in COMEX-Tresoren verwahrt wird (falls sich die Präferenz der

Investoren fortsetzt), macht die Verwendung dieses Indikators komplizierter.

Hierbei ist zu beachten, dass eine Unterscheidung zwischen registriertem und qualifiziertem Bestand

besteht. „Qualifiziert“ bedeutet, dass das Metall die Anforderungen der Börse erfüllt, jedoch nicht

als Sicherheit für eine Transaktion am Terminmarkt eingesetzt wird. „Registriert“ bedeutet, dass das

Metall die Anforderungen erfüllt und als Sicherheit für Transaktionen am Terminmarkt eingesetzt

wird. Qualifiziertes Metall kann leicht in registriertes Metall umgewandelt werden, weshalb wir die

Gesamtmenge verwenden. Die meisten Zuwächse werden jedoch bei qualifiziertem und nicht bei

registriertem Metall verzeichnet. Die Ursache dafür könnte einfach in einer verstärkten Lagerung in

COMEX-Lagerhäusern, anstatt in anderen Lagerhäusern liegen. Gleichwohl dämpft die größere

Quelle sichtbarer Bestände den Preis von Silber. Unseren Erwartungen zufolge wird dies bei den

Preisen auch weiterhin für Gegenwind sorgen.



Quelle: WisdomTree, Bloomberg. 30/01/1996 to 30/06/2020. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für zukünftige Ergebnisse und der Wert von Anlagen kann fallen.

Fazit

Obwohl eine sinkende Industrienachfrage und potenzielle Anstiege des Angebots bei Silber für

Gegenwind sorgen, sollte seine Korrelation mit Gold ihm starken Rückenwind geben. Während

die Korrelation von Silber mit Gold in den letzten Monaten gering war, scheint sie in den letzten

Wochen wieder zu steigen. Unsere Annahme zu den Angebotszuwächsen, die auf der Behandlung

von Zuwächsen des Investitionsaufwands durch das Modell basiert, könnte sich

als irreführend erweisen. Das Silberangebot aus dem Bergbau könnte aufgrund der Einschränkungen

durch COVID-19 in der Tat auf einem niedrigeren Niveau verbleiben. Deshalb könnte der Preis von

Silber einem Aufwärtsrisiko unterliegen.



Wichtige Hinweise:

Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) herausgegebene Mitteilungen: Dieses Dokument

wurde von WisdomTree Ireland Limited, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen und

regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

In Ländern außerhalb des EWR herausgegebene Mitteilungen: Dieses Dokument wurde

von WisdomTree UK Limited, einer von der United Kingdom Financial Conduct Authority

zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

WisdomTree Ireland Limited und WisdomTree UK Limited werden jeweils als „WisdomTree“

bezeichnet. Unsere Richtlinie über Interessenkonflikte und unser Verzeichnis sind auf Anfrage

erhältlich.



Nur für professionelle Kunden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dienen

ausschließlich Ihrer Information und stellen weder ein Angebot zum Verkauf bzw. eine

Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder Anteilen dar. Dieses

Dokument sollte nicht als Basis für eine Anlageentscheidung verwendet werden. Anlagen

können an Wert zunehmen oder verlieren und Sie können einen Teil oder den gesamten Betrag

der Anlage verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein

Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im

entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung

basieren.

Bei diesem Dokument handelt es sich nicht um Werbung bzw. eine Maßnahme zum öffentlichen

Angebot von Anteilen oder Wertpapieren in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. einem

zugehörigen Territorium der USA, und es darf unter keinen Umständen als solche verstanden werden.

Weder dieses Dokument noch etwaige Kopien dieses Dokuments sollten in die USA mitgenommen,

(direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden.

Dieses Dokument kann unabhängige Marktkommentare enthalten, die von WisdomTree auf der

Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen erstellt wurden. Obwohl WisdomTree bestrebt ist,

die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments sicherzustellen, übernimmt WisdomTree keine

Gewährleistung oder Garantie für seine Richtigkeit oder Genauigkeit. Die Drittanbieter, deren Dienste

in Anspruch genommen werden, um die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu beziehen,

übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie jeglicher Art bezüglich dieser Daten. Dort,

wo WisdomTree seine eigenen Ansichten in Bezug auf Produkte oder Marktaktivitäten äußert, können

sich diese Auffassungen ändern. Weder WisdomTree, noch eines seiner verbundenen Unternehmen

oder einer seiner jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder, Partner oder

Mitarbeiter übernimmt irgendeine Haftung für direkte Schäden oder Folgeschäden, die durch die

Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen.

Dieses Dokument kann zukunftsorientierte Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen hinsichtlich

unserer aktuellen Erwartungen oder Einschätzungen im Hinblick auf die Wertentwicklung bestimmter

Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsorientierte Aussagen unterliegen gewissen Risiken,

Unsicherheiten und Annahmen. Es gibt keine Sicherheit, dass diese Aussagen zutreffen, und die

tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten Ergebnissen abweichen. WisdomTree empfiehlt

Ihnen deutlich, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

verlassen.

Jegliche in diesem Dokument enthaltene historische Wertentwicklung kann u. U. auf Backtesting

beruhen. Backtesting ist der Prozess, bei dem eine Anlagestrategie evaluiert wird, indem sie auf

historische Daten angewandt wird, um zu simulieren, was die Wertentwicklung solch einer Strategie

in der Vergangenheit gewesen wäre. Durch Backtesting erzielte Wertsteigerungen sind jedoch rein

hypothetisch und werden in diesem Dokument einzig und allein zu Informationszwecken aufgeführt.

Daten, die durch Backtesting gesammelt wurden, stellen keine tatsächlichen Wertsteigerungen dar

und dürfen nicht als Indikator für tatsächliche oder zukünftige Wertsteigerungen angesehen werden.

Basierend auf unserem internen Prognosemodell.

30. Juni 2020 bis 30. Juni 2021

Die COMEX ist der primäre Futures- und Optionsmarkt für den Handel von Metallen wie

Gold, Silber, Kupfer und Aluminium. Früher bekannt als Commodity Exchange Inc.

Metals Focus, vierteljährliche Fünfjahres-Prognose für Silber, Juli 2020. Metals Focus ist ein

führendes Research-Unternehmen für Edelmetall-Fundamentaldaten, das die Angebots- und

Nachfragestatistik für den World Gold Council und das Silver Institute erstellt.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.