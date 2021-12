Ausblick für den DAX im Jahr 2022 - Teil 2

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zunächst sollen an dieser Stelle einige Grafiken gezeigt werden, auf denen meine Annahme für das kommende Jahr beruhen. Als erstes betrachten wir uns die Nachwahljahre in denen zuvor eine Bundestagswahl stattgefunden hatte. In diesen Jahren ging es zunächst verhalten los und die Notierungen waren von Gewinnmitnahmen geprägt. Ab Ende März konnte sich aber eine solide Aufwärtsbewegung etablieren. Diese wurde nur von einer Seitwärtsbewegung im Oktober unterbrochen. Würde man nur diese Statistik zu Rate ziehen, wäre die Entscheidungsfindung einfach.





DAX nur Bundestagsnachwahljahre seit 1988

Es muss aber auch ein Blick auf die USA geworfen werden, da die US-Märkte einen gewissen Einfluss auf den deutschen Markt haben. So sehen Sie hier die typisch statistische Bewegung des DAX in US-Präsidentschaftszwischenwahljahre. Diese haben ein ganz anderes Aussehen, als es der Dow Jones über die Jahre generiert hat. Es fällt auf, dass der DAX in solchen Jahren von April bis Oktober eine deutlich sichtbare Schwäche aufgewiesen hat. Dies war in sieben der letzten acht US-Zwischenwahljahren der Fall. Ebenso zur statistischen Wahrheit gehört aber auch, dass die Bewegungen in den letzten vier dieser Jahre im genannten Zeitraum kaum größere Bewegungen stattgefunden haben. Daher sollte diese Grafik nicht überbewertet werden.





DAX nur US-Präsidentschaftszwischenwahljahre seit 1988





Auch der Blick auf den Verlauf eines DAX-Jahres ohne Einschränkung durch Wahlzyklen sei an dieser Stelle erlaubt. Hier ist eine deutliche Ähnlichkeit mit den Bundestagsnachwahljahren im DAX zu beobachten. Der verhaltene Jahresauftakt bis Ende März ist ebenso zu erkennen, wie die deutliche Anstiegsbewegung bis in den Sommer. Anders als in den Bundestagsnachwahljahren endet diese Bewegung bereits im Juli und wird von einer Korrekturbewegung bis Anfang Oktober abgelöst. Dies war im nun ablaufenden Jahr auch so zu beobachten. Die beiden schwächsten Monate des Jahres werden hier mit dem August und September ausgewiesen. Als Randnotiz darf an dieser Stelle erwähnt werden, dass Montags und Dienstags statistisch die bester Performance generiert wird. Dies hat gleichwohl keinen Einfluss auf die Jahresstatistik, sondern soll nur nebenbei erwähnt sein.





DAX Jahresverlauf seit 1988





Der Ausblick könnte somit in diesem Jahr auf Basis der genannten Parameter wie unten dargestellt aussehen. Dabei muss immer wieder betont werden, dass es sich hier nicht um eine Jahresendprognose von 17.000 Punkten zum Jahresschluss handelt. Es geht aber darum, dass der DAX gemäß der Statistik auf einem Jahrestop schließen könnte. Diese statistische Beurteilung beruht, wie der Name schon sagt, ausschließlich auf der Statistik. Da in den besagten Jahren der Jahresstart verhalten verlaufen ist, könnte es auch im kommenden Jahr so aussehen. Die Anstiegsbewegung und die anschließende Korrektur stellen ebenso nur Wahrscheinlichkeiten dar, wie die Jahresendrallye, die bereits im Oktober beginnen könnte.

Es ist darauf zu achten, dass es auch Phasenverschiebungen geben kann. Dies bedeutet, dass ein unerwartet positiver Jahresauftakt die Anstiegsbewegung von April bis Sommer vorwegnehmen kann. Entsprechend könnte dann auch die Korrekturbewegung früher einsetzen. Zunächst ist aber das nachfolgende Bild die Erwartung der Bewegungen für 2022.

Der dargestellte Verlauf ist wie immer nicht als Punktvoraussage oder gar Jahresendstandsprognose zu verstehen, sondern soll lediglich die erwartete Tendenz aufzeigen.





