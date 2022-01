Ausblick auf die Krypto-Politik der Bundesregierung

Am 8. Dezember 2021 übernahm die Ampel-Koalition aus SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP die Regierungsgeschäfte in Deutschland. Was das neue Kabinett für den Krypto-Space bereithält, besprach BTC-ECHO Redakteur Daniel Hoppmann mit dem Bundestagsabgeordneten der FDP Frank Schäffler. Neben der Frage, wo der Krypto-Standort Deutschland im internationalen Vergleich steht ging es unter anderem um die Kryptowertetransferverordnung, den Kryptosteuerentwurf und den digitalen Euro.



Das Interview können Sie unter https://bit.ly/3qpjAJv nachlesen.