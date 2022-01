Ausblick 2022 – Neues Jahr, neue Chancen

Es gibt viele Themen, welche die Kapitalmärkte im Jahr 2022 beschäftigen werden. Wir zeigen auf, worauf im neuen Börsenjahr zu achten ist, und stellen interessante Anlagemöglichkeiten vor.

Erneut kein leichtes Spiel hatten 2021 die Akteure auf dem Börsenparkett. Waren es zu Beginn Sorgen um die Inflationsentwicklung, welche die Aktien auf Achterbahnkurs schickten, gesellten sich im Jahresverlauf zwei neue Coronavirusvarianten hinzu. Daneben war auch auf politischer Ebene viel geboten. In den USA gab zu Jahresbeginn der neue US-Präsident Joe Biden seinen Einstand, hierzulande wechselte die Regierung dann kurz vor Weihnachten von schwarz-rot auf rot-gelb-grün.

Die Summe an Ereignissen wie auch Verunsicherungen konnten den Sieg der Optimisten aber nicht verhindern. Unter dem Strich legte der DAX® um 13 Prozent zu, der EURO STOXX 50® schaffte sogar ein Plus von 17 Prozent.

Des einen Freud, des anderen Leid: Während die Aktienmärkte erneut mit positiven Vorzeichen abschnitten, wurden andere Assetklassen ins Abseits gedrängt. Dies gilt insbesondere für die Edelmetalle. Gold gab um rund sechs Prozent nach, der kleine Bruder Silber sogar um 16 Prozent. Eine höhere Risikofreude führte dazu, dass der Ruf nach „sicheren Häfen“ leiser wurde. Auch die Anleihenmärkte zeigten sich im Zuge einer restriktiveren Geldpolitik seitens der Notenbanken von ihrer schwächeren Seite. Während die norwegische Zentralbank bereits eine erste Zins­anhebung vollzog, gab die US-Notenbank den Startschuss für den Abbau der Anleihekäufe. Der im Fachjargon als „Tapering“ bezeichnete Vorgang gilt als Voraussetzung für eine Zinserhöhung.

Notenbanken im Fokus

Inflation, Corona und Zinsen werden auch 2022 wichtige Themen sein. Die Märkte rechnen damit, dass die Währungshüter in Übersee bereits im laufenden Jahr die Zinsschraube anziehen werden. Druck kommt diesbezüglich vor allem von der Inflationsseite. Die Teuerung legte in den USA im November um satte 6,8 Prozent zum Vorjahresmonat zu, das ist das größte Plus seit Juni 1982. Damit liegt die Rate deutlich über der Schmerzgrenze der Federal Reserve, die sich einen Wert von 2,0 Prozent vorgenommen hat. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig ein Inflationsziel von zwei Prozent an, um eine Preisstabilität gewährleisten zu können. Zwar liegt die Teuerung in der Eurozone mit knapp fünf Prozent ebenfalls weit darüber, allerdings betont die EZB nach wie vor, dass die hohe Inflation nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Das sehen auch die Experten der UniCredit so. „In Europa haben wir den Zenit der hohen Inflationsraten vermutlich schon überschritten“, sagt Andreas Rees, Chefvolkswirt Deutschland bei der HypoVereinsbank. Hierzulande gehen die Ökonomen sogar bereits im laufenden Jahr von einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr aus. Folglich dürfte die EZB im Vergleich zur US-Notenbank mit einem deutlich geringeren Tempo den Geldhahn zudrehen. UniCredit erwartet, dass die Anleihenkäufe im Währungsraum bis 2023 andauern werden und es zu keiner Zinserhöhung vor 2024 kommt.

Erfahrene Börsianer wissen: Hohe Zinsen sind Gift für die Aktienkurse. Doch müssen steigende Leitsätze nicht zwangsläufig zu fallenden Notierungen führen. Einen entscheidenden Einfluss auf die weiteren Aussichten haben auch die wirtschaftlichen Perspektiven. Hinzu kommt die Entwicklung der Unternehmensgewinne sowie die Bewertung an den Märkten. Aber der Reihe nach: Das makroökonomische Umfeld ist derzeit gespalten. Einerseits erhöhen anhaltende Material­engpässe sowie die sich verbreitende Omikron-Variante die Konjunkturrisiken. Andererseits gehen viele Unternehmen davon aus, dass die Lieferkettenprobleme 2022 allmählich abgebaut werden. Laut dem ifo Institut rechnet der Einzelhandel damit, dass die Lieferengpässe noch bis zum Sommer andauern werden. Auch die durch den Materialmangel strapazierte Industrie hofft für die zweite Jahreshälfte auf Besserung. Dies hätte einen positiven Effekt auf die Inflation, wodurch der Druck auf die Unternehmen und Notenbanken sinken würde. Davon wiederum könnten Aktien profitieren.

Eine robuste Konjunktur würde den Märkten zudem eine Unterstützung bieten. UniCredit geht derzeit von einem Wachstum beim Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone von 3,9 Prozent aus, die deutsche Wirtschaft könnte um 3,5 Prozent expandieren. Im Folgejahr soll das Wachstum ebenfalls robust bleiben. Vor allem im zweiten und dritten Quartal 2022 dürfte es zu einer wirtschaftlichen Aufholjagd kommen, da die Verbraucher :innen ihren Nachholbedarf abbauen werden. Damit verbunden sein soll auch ein weiterer Rückgang der privaten Sparquote von zuletzt zwölf Prozent des verfügbaren Einkommens (Q3 2021) des Vor-Corona-Durchschnitts von etwa einem Zehntel. Darüber hinaus könnten die hohen Barbestände der Unternehmen dazu verwendet werden, die Investitionsausgaben zu erhöhen.

Weitere Wachstumsimpulse sendet zudem die neue Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen. Die Regierung möchte die öffentlichen und privaten Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur, insbesondere der Digitalisierung, spürbar steigern. Auch in die Bekämpfung des Klimawandels und den damit einhergehenden grünen Umbau der deutschen Wirtschaft sollen Milliarden fließen.

Gewinne steigen weiter

Basierend auf den Wachstumsannahmen für dieses und kommendes Jahr erwartet die UniCredit, dass auch die Gewinne europäischer Konzerne anziehen werden. So wird beim EURO STOXX 50® für 2022 eine Steigerungsrate von zwölf Prozent prognostiziert und weitere sieben Prozent für das kommende Jahr. Die Entwicklung sollte sich günstig auf die Aktienkurse auswirken. „Wir erwarten für 2022 weiter steigende Notierungen beim DAX® und EURO STOXX 50®“, sagt UniCredit-Stratege Christian Stocker und stellt klar: „Katalysator sind vor allem die Unternehmensgewinne.“

Mit einem geradlinigen Aufwärtstrend ist allerdings nicht zu rechnen. So zeigt uns die Omikron-Variante eindrücklich, dass der durch die Pandemie verursachte Gegenwind wieder heftiger werden könnte. Auch könnten die Volatilität an den Aktienmärkten aufgrund der Unsicherheiten wegen der hohen Inflationsraten sowie die geldpolitischen Reaktionen der Notenbanken in den kommenden Monaten zunehmen. Aufgrund der voraussichtlich restriktiveren Geldpolitik und der damit einhergehenden steigenden Anleiherenditen insbesondere in den USA erwartet die UniCredit keine steigenden Bewertungen an den Aktienmärkten. Da europäische Aktien ein deutlich niedrigeres Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gegenüber den US-amerikanischen aufweisen, sollten diese bei einer zunehmenden Marktvolatilität im Vorteil sein. „Regional sehen wir in Europa mehr Potenzial als in den USA“, sagt Stratege Christian Stocker.

Insbesondere defensive Branchen könnten den Experten zufolge im Vergleich zu zyklischen Sektoren zunächst höhere Gewinnwachstumsraten erzielen und die Attraktivität der Zykliker schmälern. Zu den aussichtsreichen Sektoren zählen Nahrungsmittel und Getränke, Konsumgüter und Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Technologie. Darüber hinaus wird auch den Finanztiteln eine hohe Gewinndynamik zugetraut.

Interessantes Aktien-Quintett

Wir haben aus den präferierten Sektoren Einzelwerte herausgefiltert, die 2022 im Fokus der Anleger:innen stehen könnten. Im Telekomsektor führt hierzulande kein Weg an der Deutschen Telekom vorbei. Der DAX®-Titel hatte zwar im vergangenen Jahr gegenüber dem Gesamtmarkt das Nachsehen, allerdings stellen sich die weiteren Aussichten der Bonner rosig dar. So hob der Konzern bei der Vorlage der 9-Monats-Zahlen seine Prognose zum dritten Mal innerhalb eines Jahres an. Hoffnung schöpft die Deutsche Telekom unter anderem aus der florierenden US-Tochter T-Mobile US. Mittelfristig dürfte 5G für das Wachstum im Konzern sorgen. Der neue Mobilfunkstandard eröffnet der Wirtschaft viele neue Geschäftsmodelle und könnte die Kassen der Deutschen Telekom klingeln lassen.

Bei SAP scheint es derzeit eine Diskrepanz zwischen aktueller Börsennotierung und dem fairen Wert des Unternehmens zu geben. Als Beleg dafür taugen jüngste Insiderkäufe von Hasso Plattner. Der Aufsichtsratschef und Mitgründer des Softwareriesen erwarb im Dezember eigene Aktien im Wert von 15,8 Millionen Euro. Operativ befinden sich die Walldorfer gerade in einem Transformationsprozess in Richtung digitale Wolke. Nach Ansicht von SAP-Chef Christian Klein soll das Unternehmen langfristig eines der größten Cloud-Unternehmen der Welt werden. Dass der Softwarekonzern auf einem guten Weg ist, zeigen die aktuellen Entwicklungen. Ebenso wie die Deutsche Telekom hat auch SAP 2021 dreimal in Folge seine Jahresziele angehoben. „Unsere Strategie geht eindeutig auf“, zeigte sich Vorstandsvorsitzender Klein bei Bekanntgabe des Berichts zum dritten Quartal selbstbewusst. Bis 2025 sollen die Cloud-Erlöse auf mehr als 22 Milliarden Euro steigen. Zum Vergleich: Für 2021 werden 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro in der Sparte angepeilt.

In einem interessanten Umbauprozess befindet sich auch die Deutsche Bank. Die 2019 vorgestellte Strategie wird unter dem aktuellen Management konsequent umgesetzt und laut Konzernchef Christian Sewing ist die Hälfte des Weges bereits geschafft. Die Erträge stabilisierten sich und der Kostenplan trägt Früchte. So gelang dem Finanzinstitut im Zeitraum Juli bis September 2021 der fünfte Quartalsgewinn in Folge. Im laufenden Jahr strebt die Bank Erträge von mindestens 25 Milliarden Euro sowie eine Nachsteuerrendite von acht Prozent an. Unterstützung verspricht sich Sewing von einem günstigeren Zinsumfeld.

Im Bereich Gesundheit könnte Fresenius einen Blick wert sein. Der Konzern hob nach neun Monaten seine Ziele für 2021 an und das, obwohl die Geschäfte der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) durch Corona derzeit beeinträchtigt sind. FMC hat sich aber bereits einem „Fitnessprogramm“ verschrieben, um schnellstmöglich wieder Tritt zu fassen. Dazu wird auf ein einfacheres Betriebsmodell umgestellt, das auf nur noch zwei weltweite Segmente ausgerichtet ist. Das soll ebenso Kosten sparen wie der Abbau von 5.000 Arbeitsplätzen.

Beim Konsumgüterriesen Unilever ist ebenfalls viel in Bewegung. Der Hersteller von bekannten Marken wie Langnese-Eis und Signal-Zahnpasta richtet sein Geschäft gerade neu aus. Während sich der britisch-niederländische Konzern zuletzt vom schwächelnden Tee-Geschäft trennte, soll in zukunftsträchtige Bereiche wie pflanzliche Lebensmittel, Ernährung und Premium-Beauty investiert werden. „Die Entwicklung unseres Portfolios in Bereiche mit höherem Wachstum ist ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie“, erklärt Vorstandschef Alan Jope.

Diversifiziert investieren

Um bei den sich abwechselnden Konjunkturzyklen auch immer in der richtigen Branche investiert zu sein, müssen Anleger:innen ihr Depot nicht zwangsläufig selbst managen und immer wieder umschichten. Der UC European Sector Rotation Strategy Index übernimmt diese Aufgabe und sorgt automatisch für eine bestmögliche Positionierung.

Darüber hinaus stellen auch Spezial­situationen wie beispielsweise die Index­aufsteiger an der Börse interessante Anlagechancen dar. Änderungen in den Auswahlbarometern sind nämlich insbesondere für Fonds, die Indizes real nachbilden, wichtig. Diese müssen in der Folge entsprechend umgeschichtet und neu gewichtet werden, was wiederum die Aktienkurse entsprechend beeinflussen kann.

Übernahmen sind ebenfalls ein beliebtes Thema, 2021 war diesbezüglich sogar ein Rekordjahr. Bereits vor dem Jahresende wurde der globale Gesamtjahresrekord aus dem 2007 übertroffen. Das aufsummierte Volumen aller Transaktionen bezifferte Dealogic Ende November auf 5,3 Billionen Dollar und jenes mit deutschen Übernahmezielen auf 150 Milliarden Dollar. Hierzulande wurden beispielsweise Adva und Zalando aufgekauft, zwei Titel, die auch im Solactive German M&A Index vertreten sind (siehe unten).

HVB-Anlageprodukte auf deutsche und europäische Bluechips Basiswert Produkttyp ISIN (Letzter) Rückzahlungstermin Ausstattungsmerkmale Deutsche Bank AG HVB Express Aktienanleihe Protect DE000HVB6887* 16.02.2026 Zinszahlung p. a.: 4,75 %**, Barriere: 60 %*** Deutsche Telekom AG HVB Discount Zertifikat DE000HB0BM50 23.12.2022 Cap.: EUR 16,– Fresenius SE & Co. KGaA HVB Bonus Cap Zertifikat DE000HB147B8 23.12.2022 Max. Rückzahlung: EUR 42,50****, Barriere: EUR 27,50 SAP SE HVB Bonus Cap Zertifikat DE000HR9WWM5 23.09.2022 Max. Rückzahlung: EUR 150,–****, Barriere: EUR 90,– Unilever PLC HVB Bonus Cap Zertifikat DE000HB0GL98 23.09.2022 Max. Rückzahlung: EUR 60,–****, Barriere: EUR 36,– * Produkt in Zeichnung

** bezogen auf Nennbetrag

*** vom Referenzpreis (Schlusskurs) am anfänglichen Beobachtungstag

Deutsche Aufsteiger Index (Net Return) Der Deutsche Aufsteiger Index (Net Return) enthält jeweils die drei Werte, bei denen ein Aufstieg in den DAX®, den MDAX®, den SDAX® oder den TecDAX®, gemessen an der Marktkapitalisierung und den Börsenumsätzen, am wahrscheinlichsten erscheint. Jeweils vierteljährlich wird die Zusammensetzung des Index geprüft und gegebenenfalls neue Favoriten aufgenommen. Wer einen Aufstieg geschafft hat, muss dagegen den Index verlassen. HVB Open End Index Zertifikat ISIN/WKN DE000HX8SH70/HX8SH7 Rückzahlungstermin Open End* Bezugsverhältnis 0,0099691098 Indexwährung EUR Teilhabefaktor 100 % Verwaltungsentgelt 0,50 % p.a. Verkaufspreis EUR 17,60 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Stand: 07.01.2022

Stand: 07.01.2022

Solactive® German Mergers & Acquisitions (Performance-)Index Der Solactive® German Mergers & Acquisitions (Performance-) Index bildet die Kursentwicklung deutscher Unternehmen ab, die aufgrund verschiedener qualitativer Kriterien nach Definition des Indexberaters eine vergleichsweise hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, Ziel einer Firmenübernahme oder -fusion zu werden. Der Index wird vierteljährlich angepasst und ist als Performance-

Index konstruiert. HVB Open End Index Zertifikat ISIN/WKN DE000HU5JPC0/HU5JPC Rückzahlungstermin Open End* Bezugsverhältnis 0,0967308348 Indexwährung EUR Teilhabefaktor 100 % Verwaltungsentgelt 1,00 % p.a. Verkaufspreis EUR 42,37 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Stand: 07.01.2022

European Sector Rotation Fund Der im Oktober 2018 aufgelegte Fonds hat sich zum Ziel gesetzt, mit einer möglichst geringen Abweichung die Performance des Strategieindex European Sector Rotation Net Return Index abzüglich der Verwaltungsgebühren nachzubilden. Der Basiswert investiert regelbasiert in jene Sektoren in Europa, die von den verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus voraussichtlich am meisten profitieren können. Amundi European Sector Rotation Fund Basiswert Amundi European Sector Rotation Fund ISIN/WKN FR0013356094/A2N75U Auflagedatum 24.10.2018 Fondsvolumen EUR 346,47 Mio Indexwährung EUR Ausgabeaufschlag 3,00 % Verwaltungsentgelt 1,05 % Verkaufspreis EUR 140,08 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen.

Stand: 07.01.2022

Stand: 07.01.2022

Strategieindizes und -fonds auf deutsche und europäische Aktien

